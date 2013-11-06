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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 16:16 BJT

韩国债市：公债价格收高，受逢低买盘提振

路透首尔11月6日 - 韩国公债价格周三收高，在缺乏其他重大交投指引之际，受近期走疲后涌现的低接买盘提振。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收报3.497%，周二则收于3.513%。三年期公债12月期约 收高0.04点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.80 105.76

10年期公债收益率 3.497% 3.513%

五年期公债收益率 3.142% 3.154%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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