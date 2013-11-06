台湾央行：共发行3,715.6亿台币存单，发行余额增3.25亿

路透台北11月6日 - 台湾央行周三公布，今日共发行3,715.6亿台币存单，相较存单到期3,712.35亿台币，存单发行余额增3.25亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,628.6

91天期 0.93 72

182天期 1.05 15

央行上日共发行1,586亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,642.90亿台币。