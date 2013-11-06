台湾债市：五年券殖利率微收升，台电公司债标售优于预期压抑弹幅

* 五年债殖利率微收升 * 台电公司债标售优于预期 * 明日指标五年债区间暂看1.11-1.14% 路透台北11月6日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周三小 幅收扬。交易员称，由于美国服务业数据优于预期，盘初原本引领台债殖利率随美债走高， 不过盘中传出台电公司债标售优于预期，压抑台债主流券殖利率弹幅。 他们并指出，今日五年券102/11殖利率距离标售利率的1.15%已近，吸引部分买盘逢高 进场布局，略有打压台债续空力道，料明日五年公债102/11、10年期公债102/10殖利率成交 区间各暂看在1.11-1.14%、1.68-1.73%。 台电周三表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.24%，低于市场预估的1.29- 1.34%。本次台电公司债一反前几次标售不顺的窘况，不但各年期券都顺利定价，还增额发 行至118亿台币，较预期的80亿增加47.5%。 “ 尽管美国ISM(服务业)数据优于预期，今天台债没有想像中弱势。”一位外银交易员 称。 交易员表示，由于整体市场资金情势仍偏向宽松，且今年台湾消费者物价指数(CPI)及 经济成长率双低于预期，加深市场对短券端的持券信心，五年券102/11殖利率在1.14%附近 已有买盘陆续进场，后续市场关注美国周五公布非农就业数据。 美国公债价格周二下跌，因美国服务业数据优于预期，更加令人认为，美国经济对上月 政府部份关门造成冲击的承受力强于预期。指标10年期公债价格 回落16/32，收 益率攀升至2.66%，周一报2.61%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +0.07 1.1302 1.1290-1.1480 201.0 10 102/10 +1.70 1.7150 1.7100-1.7225 33.5 10年期102/10增额公债将于下周三(13日)展开发行前交易。交易员认为，不同于五年券 有买盘进场，市场还是比较偏空操作10年券，令102/10殖利率续创波段新高；不过随着五年 券102/11殖利率向下修正、10年券102/10弹幅已大，不排除短线102/10殖利率区间高点已有 限。 另有外银交易员透露，市场已出现部分中长线买盘寻找10年冷券的投资标的，以目前台 债氛围来估102/10R发行前交易区间顶多落在1.70-1.75%区间整理，并推估102/10R得标利率 低于1.75%。 今日10年券102/10殖利率续创逾一个月新高，前波收盘高位为9月27日的1.7250%。 “现在大家都有共识今年债市殖利率高点已过。”一位券商交易员称。 交易员表示，近期10年券面临发行前交易的偏空压力，不过美国指标10年期公债殖利率 若持续在2.6-2.7%区间盘整，将会压抑追空的力道，且空方亦不会无谓的垫高发行前交易的 成本。 此外，台湾股市 周三微幅收高0.24%，成交缩减。分析师指出，台股高档震荡格 局或延续一段时间，短期欲突破8,200-8,400点的机会不大。 本周全球债市重要经济数据及事件，包括周四台湾公布9月出口金额及美国公布实质GDP 、周五美国公布非农就业数据及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲 话。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7150 5 102/11 1.1302 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)