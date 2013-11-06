版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 16:46 BJT

台湾汇市：台币小贬量能低迷，美国公布就业数据前观望气氛浓

* 美国公布非农就业数据之前市场观望
    * 外资汇出入皆有
    * 明日波动区间先看29.38-29.42

    路透台北11月6日 - 台币兑美元 周三收贬1.4分，亚币中韩元 变化也不大，在周五美国公
布就业数据之前，市场观望气氛浓厚。
     
    汇银人士表示，外资买卖皆有，出口商见到29.41以上的价位抛汇意愿显现，不过进口商的油款也有出笼
。至于央行，交易员表示，近期央行入市干预买卖的区间非常的小，此外市场也相当观望周五的美国就业数据
情势，因此盘中的波动区间相当窄幅。
    
    〞央行守的愈来愈紧，区间好小。〞一位民营银行交易人士表示。
    
    另一家民营银行交易人士则说，市场成交陷入低档，主要是全球市场仍在观望周五美国公布的非农业就业
数据结果、以及推估可能产生的影响。目前交易员，明日台币交易区间仍将在近日的区间之内，先看29.38-29
.42。 
    
    周五美国将公布10月非农就业数据，市场预估10月非农就业岗位仅增加12.5万个，将不如上个月增加14.8
万个。 
     
    韩元 周二收在1,060.9，上日收在1,061.2。
   
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略微缩小；一个月期远
期外汇 报价尾盘在29.380/29.390，上日尾盘收29.380。 
    
    今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日的主要成交区间在29.39-29.41。          
                  
    台股 周三微幅收高0.24%，成交缩减。分析师指出，台股高档震荡格局或延续一段时间，短期欲突
破8,200-8,400点的机会不大。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.8亿
台币；上日修正后为卖超33.96亿台币。 
     
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见  
          
 16:00             台币/美元  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价  盘                                亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.480     29.466   29.405-29.490   29.480     5.62    5.37
                                                                        
 元太外汇经纪公司  29.470     29.450   29.406-29.470   29.460     2.16    2.08
                                                                        
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.035/-0.025       -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.215/-0.190       -0.230/-0.200
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐