台湾汇市：台币小贬量能低迷，美国公布就业数据前观望气氛浓

* 美国公布非农就业数据之前市场观望 * 外资汇出入皆有 * 明日波动区间先看29.38-29.42 路透台北11月6日 - 台币兑美元 周三收贬1.4分，亚币中韩元 变化也不大，在周五美国公 布就业数据之前，市场观望气氛浓厚。 汇银人士表示，外资买卖皆有，出口商见到29.41以上的价位抛汇意愿显现，不过进口商的油款也有出笼 。至于央行，交易员表示，近期央行入市干预买卖的区间非常的小，此外市场也相当观望周五的美国就业数据 情势，因此盘中的波动区间相当窄幅。 〞央行守的愈来愈紧，区间好小。〞一位民营银行交易人士表示。 另一家民营银行交易人士则说，市场成交陷入低档，主要是全球市场仍在观望周五美国公布的非农业就业 数据结果、以及推估可能产生的影响。目前交易员，明日台币交易区间仍将在近日的区间之内，先看29.38-29 .42。 周五美国将公布10月非农就业数据，市场预估10月非农就业岗位仅增加12.5万个，将不如上个月增加14.8 万个。 韩元 周二收在1,060.9，上日收在1,061.2。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略微缩小；一个月期远 期外汇 报价尾盘在29.380/29.390，上日尾盘收29.380。 今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日的主要成交区间在29.39-29.41。 台股 周三微幅收高0.24%，成交缩减。分析师指出，台股高档震荡格局或延续一段时间，短期欲突 破8,200-8,400点的机会不大。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.8亿 台币；上日修正后为卖超33.96亿台币。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.480 29.466 29.405-29.490 29.480 5.62 5.37 元太外汇经纪公司 29.470 29.450 29.406-29.470 29.460 2.16 2.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.215/-0.190 -0.230/-0.200 (完)