台湾汇市：台币小贬量能低迷，美国公布就业数据前观望气氛浓

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 美国公布非农就业数据之前市场观望 * 外资汇出入皆有 * 明日波动区间先看29.38-29.42 路透台北11月6日 - 台币兑美元 周三收贬1.4分，亚币中韩元 变化也不大，在周五美国公 布就业数据之前，市场观望气氛浓厚。 汇银人士表示，外资买卖皆有，出口商见到29.41以上的价位抛汇意愿显现，不过进口商的油款也有出笼 。至于央行，交易员表示，近期央行入市干预买卖的区间非常的小，此外市场也相当观望周五的美国就业数据 情势，因此盘中的波动区间相当窄幅。 〞央行守的愈来愈紧，区间好小。〞一位民营银行交易人士表示。 另一家民营银行交易人士则说，市场成交陷入低档，主要是全球市场仍在观望周五美国公布的非农业就业 数据结果、以及推估可能产生的影响。目前交易员，明日台币交易区间仍将在近日的区间之内，先看29.38-29 .42。 周五美国将公布10月非农就业数据，市场预估10月非农就业岗位仅增加12.5万个，将不如上个月增加14.8 万个。 韩元 周二收在1,060.9，上日收在1,061.2。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略微缩小；一个月期远 期外汇 报价尾盘在29.380/29.390，上日尾盘收29.380。 今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日的主要成交区间在29.39-29.41。 台股 周三微幅收高0.24%，成交缩减。分析师指出，台股高档震荡格局或延续一段时间，短期欲突 破8,200-8,400点的机会不大。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超28.8亿 台币；上日修正后为卖超33.96亿台币。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.480 29.466 29.405-29.490 29.480 5.62 5.37 元太外汇经纪公司 29.470 29.450 29.406-29.470 29.460 2.16 2.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.215/-0.190 -0.230/-0.200 (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。