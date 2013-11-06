东南亚金融：尽管外资纷纷流出各国股市，但本国投资者力保城池不失

**共同基金投资增加**

协助支撑国内投资的是区域繁荣程度提高，让本地基金及投资人有更多的财富可以投资。

泰国兴起共同基金投资热潮，更展现出正样的情势发展。

泰国投资管理公司协会表示，泰国共同基金帐户数量已经从2003的62.8万个扩增至2013年6月的355万个，投资于这些基金的金额已经增加三倍，从6,813.5亿泰铢(219.3亿美元)扩增至2.78万亿(兆)美元。

长期股票基金投资及退休共同基金的税负优惠，已然提振了共同基金产业。

**上涨潜力大于下跌**

“若拿当前的储蓄利率与股票报酬率相比较，散户投入股票市场是合乎逻辑的，”泰国证交所执行副总裁Kesara Manchusree表示。“当然市场总是会有反转向下的时候，但若观察获利增长，上涨空间大于下跌空间。”

外资撤出此一区域，已经引发国营养老基金的买盘，以试图缓解外资出走新兴市场的冲击。

大和资本市场香港有限公司分析师Christie Chien表示，没有太多选项的国内投资人可能选择投资于本国市场，因东南亚各经济体仍以“相当稳健”的速度增长。