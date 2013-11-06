东南亚金融：尽管外资纷纷流出各国股市，但本国投资者力保城池不失

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
**共同基金投资增加**
协助支撑国内投资的是区域繁荣程度提高，让本地基金及投资人有更多的财富可以投资。
泰国兴起共同基金投资热潮，更展现出正样的情势发展。
泰国投资管理公司协会表示，泰国共同基金帐户数量已经从2003的62.8万个扩增至2013年6月的355万个，投资于这些基金的金额已经增加三倍，从6,813.5亿泰铢(219.3亿美元)扩增至2.78万亿(兆)美元。
长期股票基金投资及退休共同基金的税负优惠，已然提振了共同基金产业。
**上涨潜力大于下跌**
“若拿当前的储蓄利率与股票报酬率相比较，散户投入股票市场是合乎逻辑的，”泰国证交所执行副总裁Kesara Manchusree表示。“当然市场总是会有反转向下的时候，但若观察获利增长，上涨空间大于下跌空间。”
外资撤出此一区域，已经引发国营养老基金的买盘，以试图缓解外资出走新兴市场的冲击。
大和资本市场香港有限公司分析师Christie Chien表示，没有太多选项的国内投资人可能选择投资于本国市场，因东南亚各经济体仍以“相当稳健”的速度增长。
尽管本地投资人协助东南亚各股市重拾年中以来的多数跌幅，但当美联储实际开始缩减刺激政策时，各区域市场再度受到资金外流打击。不过分析师多指出，国内投资人的参与应该有助于降低市场波动。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。