更新版 1-中国汇市：人民币即期连三日收升，月初结汇盘仍偏多

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 人民币即期连三日收升 * 中间价带动即期低开，但之后回升 * 月初结汇盘仍然偏多 (更新收盘报价并新增评论) 路透上海11月6日 - 人民币兑美元即期 周三连续第三日收升。隔夜美元指数 微涨，人民币中间价再次回落。交易人士指出，虽然即期跟随中间价低开，但全天来看净结 汇较大，收盘仍录得40余点子的升幅。 上海一股份行交易员称，前些天石油企业购汇较多，每天买几十亿美元，使得人民币走 弱。但今天油盘没有出现，市场上结汇占优，人民币自然也就走强。 一中资银行交易员指出，11月初的结汇盘仍然偏多，因短期内中国经济走稳是大概率事 件，这将继续支撑人民币升值预期。 全球汇市欧元兑日圆周三略微上扬，因日股上涨支撑风险偏好，帮助压低日圆；新西兰 元在该国公布强劲就业数据后扬升。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0927 6.0968 0.07% 中间价 6.1475 6.1447 -0.05% 成交额 127亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.89% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 50 6.0927 6.0977 2013年来即期升贬值幅度 2.26% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 433.5 XS> 离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日 1年期NDF 6.1580/10 6.1550 CNH即期 6.0850/73 6.0860 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。