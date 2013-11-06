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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 17:24 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期连三日收升，月初结汇盘仍偏多

* 人民币即期连三日收升
    * 中间价带动即期低开，但之后回升
    * 月初结汇盘仍然偏多

 (更新收盘报价并新增评论)
    路透上海11月6日 - 人民币兑美元即期 周三连续第三日收升。隔夜美元指数
微涨，人民币中间价再次回落。交易人士指出，虽然即期跟随中间价低开，但全天来看净结
汇较大，收盘仍录得40余点子的升幅。
    
    上海一股份行交易员称，前些天石油企业购汇较多，每天买几十亿美元，使得人民币走
弱。但今天油盘没有出现，市场上结汇占优，人民币自然也就走强。

    一中资银行交易员指出，11月初的结汇盘仍然偏多，因短期内中国经济走稳是大概率事
件，这将继续支撑人民币升值预期。
    
    全球汇市欧元兑日圆周三略微上扬，因日股上涨支撑风险偏好，帮助压低日圆；新西兰
元在该国公布强劲就业数据后扬升。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.0927        6.0968    0.07%
                  中间价               6.1475        6.1447    -0.05%
            成交额                    127亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.89% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        50         6.0927    6.0977
            2013年来即期升贬值幅度      2.26%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF      433.5                     
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间17:06            今日         上日        
             1年期NDF                 6.1580/10      6.1550       
                     CNH即期          6.0850/73      6.0860       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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