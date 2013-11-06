《特写》“脱光险”大赚眼球，找寻中国互联网金融商机

* 当金融遇上互联网，创新产品花样迭出

* 平安保险将于“双十一”限量发售“脱光险”

* 或望品牌能植入年轻客户群体

* 保险公司借此摸索网络经济中蕴藏的保险需求

作者 谢衡

路透北京11月6日 - 告别单身也会有保险可赔？中国平安即将在“双十一”光棍节发售的“脱光险”，这几日无疑是赚够了眼球。

从余额宝到“赏月险”，再到“脱光险”，当金融遇上互联网，花样迭出的这些创新产品看上去只是噱头十足，但或许正是传统金融公司欲借助互联网拓宽客户覆盖面，而先行抛出的“绣球”。

中国第二大寿险公司--中国平安保险 表示，即将于11月11日限量发售针对单身人群的一款“脱光险“，鼓励单身青年寻找爱情，购买了这款产品的客户若是一年后结婚即可获得最高4,999元人民币的蜜月礼金。该产品仅在平安保险商城官网和天猫中国平安官方旗舰店购买。

“由于天猫双十一购物节的带动，双十一现在也成为中国最火爆的节日之一了。平安保险在这一天在网上推出‘脱光险’更多是为了赚个名声，也是为了尽早让自己的品牌在年轻消费者心目中扎下根。”招商证券金融业首席分析师罗毅说。

他认为，平安选择这样一种赚足眼球的营销方式是有效的，“互联网是个很好的渠道，尤其可以加强对中低端客户的覆盖面。”

此前，中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团 旗下的支付宝与天弘基金管理公司合作推出了余额宝，该产品不设最低购买金额，可随时用于消费支付和转出。

余额宝带来了巨大市场影响力，在上线之后不到两个月的短短时间里，规模就超过了200亿元，并为天弘基金带来百亿级别的资金增量及百万级活跃用户，使天弘增利宝成为国内用户数最多的货币基金。

11月11日“光棍节”本是通过网络传播，流传于中国年轻人当中的的一个娱乐性节日。但如果不是阿里巴巴旗下淘宝网的成功营销，可能很多消费者并没有在光棍节这天疯狂购物的习惯。淘宝商城从2010年开始推出“双十一”大促销，当年该日交易额为9.26亿元，而到了去年的11月11日，淘宝当日的交易额已高达191亿元。

平安将在今年“双十一”当日推出的“脱光险”，分为“大土豪”、“小奢华”和“小清新”三款，保费最高是1,111元，最低则只有11.11元。

此前，安联财险（中国）与阿里小微金融旗下淘宝保险曾合作推出了中国首个“中秋赏月险”。投保人投保20元或100元后，如中秋看不到月亮，则可获赔50元或188元。该保险在网上一经推出，亦遭热议。

国内某大型保险公司市场部主管就表示，无论是“赏月险”还是“脱光险”，实际上保险公司都不是指望这一具体的产品能带来多高的收益，而是希望借此摸索一下网络经济中蕴藏的保险需求。

“平安是一家在营销理念上很前卫的公司，这样的产品带来的宣传噱头是很大的。之前中德安联的赏月险，不知道最终销售了多少份，但眼球效应还是可以的，至少我就关注了。”一位在北京工作的金融业白领说。

**买的没有卖的精**

俗话说“走遍东西南北中，买的没有卖的精”，平安此次推出“脱光险”，虽然更侧重广告效应，但恐怕并不是“赔本赚吆喝”的买卖。

“脱光险”赔付的内容，除了包含意外伤害这样的传统保险产品之外，更主要的是携程网 旅游券、哈根达斯礼券、百合网交友红豆这样的非现金产品。

而保险的理赔条件，也就是判定“脱光“的界限，是必须在2014年11月1-11日注册结婚，投保了该产品的客户理赔时需提供身份证、结婚证、保单号。

“无法判断这些赔偿的真实价值几何，而且结婚的日子是有界限的，赔偿金额最高的‘大土豪’款也只有限量的十份。很难说这个产品到底赚不赚钱，主要是这种模式真挺欢乐的。”罗毅说。

另一位非银金融业分析师表示，这一产品在本质上面临严重逆选择，也就是说，去买这个产品的，绝大部分都是一年后要结婚，即可拿到赔偿的，“做产品设计的都是精算师，不会不懂这个，所以他们做这个产品，毫无疑问是为了广告效应。”

“当然，消费者在购买保险前一定要清楚投保的目的是什么？”中央财经大学保险学院执行院长郝演苏说，保险是一种商业行为，不需要上升到道德的高度。只要不具备欺骗性和强迫性，在商业行为中加入趣味性的元素并无不妥。