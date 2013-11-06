台湾经济指标预测--11月7日至12月5日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *11月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *11/7 1600 出口 10月 -0.68% -7.0% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.0% 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.18% *11月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/25 1600 工业生产 10月 -- +1.06% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.54 *12月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,156.01亿美元 12/5 0830 消费者物价 11月 -- +0.64% 指数(CPI) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.58%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。