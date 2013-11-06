中国债市：货币政策谨慎预期推涨现券收益率，机构选择快进快出

路透北京11月6日 - 中国银行间债市周三现券收益率继续上探。市场人士表示，货币政策更趋谨慎的市场预期进一步形成，资金利率持续处于相对高位，一二级市场都难以挣脱弱势格局。

“政金债、中长期国债收益率都在往上，大家都在慢慢认可这种收益率螺旋式上升的节奏，”上海一银行资深交易员称，“资金成本挺高，总理的讲话里，也处处反映出中性偏紧的味道。”

他进一步指出，在这种收益率螺旋式上探的大环境中，交易策略宜快进快出；信用债品种的选择上，也只有一年期左右的品种相对性价比好一些。

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

中国总理李克强日前在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告讲话提前释出不少政策动向。包括中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。

财政部周三招标的五年期国债中标利率稍高于预期。业内人士称，近来资金市场的回暖，也未从根本上改变现券整体弱势。略显偏空气氛下，机构多想博边际以获得更多利率保护，从而导致今日新债边际利率与票面利率差距较大。

剩余期限约6.95年的固息国债130020券 最新成交在4.1950%，上日尾盘为4.16%。

国债期货市场周三亦延续走弱，其中五年期主力合约 收报93.362元人民币，较上日结算价跌0.112元，或0.12%，成交1,932手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.6672 3.8771

上日 3.9243 4.2410

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8790/3.8080

国债参考率报价 3.7640/3.6870

金融债参考率报价 4.7150/4.6388 (完)

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