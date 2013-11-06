路透基点：温州市交通投资集团敲定39.5亿元人民币贷款--RLPC

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，根据公司公告，温州市交通投资集团有限公司已经敲定一笔39.5亿元人民币(6.48亿美元)贷款，用于一个高速公路建设项目。
交通银行为牵头行，承贷16亿元人民币。中国招商银行、华夏银行和光大银行参贷，各自承贷10亿元人民币、7.47亿元人民币和6亿元人民币。
资金将用于甬台温高速公路长为31.5千米的南塘-黄华段。该公司称，这段高速公路总投资需56.39亿元人民币。甬台温高速为是连接浙江省宁波、台州和温州的一条高速公路。
温州市交通投资集团是一个政府投资和融资平台，负责温州高速公路建设项目的融资和管理。
2012年3月起，该公司曾寻求20亿元人民币16年期定期贷款，用于建设浙江省诸暨-永嘉高速公路。中国银行浙江省分行是当时这笔交易的牵头行。
根据上海证交所文件，温州市交通投资集团2013年上半年净利4,470万元人民币，截至6月底总资产为144亿元人民币。(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。