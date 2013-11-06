路透基点：温州市交通投资集团敲定39.5亿元人民币贷款--RLPC

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，根据公司公告，温州市交通投资集团有限公司已经敲定一笔39.5亿元人民币(6.48亿美元)贷款，用于一个高速公路建设项目。

交通银行为牵头行，承贷16亿元人民币。中国招商银行、华夏银行和光大银行参贷，各自承贷10亿元人民币、7.47亿元人民币和6亿元人民币。

资金将用于甬台温高速公路长为31.5千米的南塘-黄华段。该公司称，这段高速公路总投资需56.39亿元人民币。甬台温高速为是连接浙江省宁波、台州和温州的一条高速公路。

温州市交通投资集团是一个政府投资和融资平台，负责温州高速公路建设项目的融资和管理。

2012年3月起，该公司曾寻求20亿元人民币16年期定期贷款，用于建设浙江省诸暨-永嘉高速公路。中国银行浙江省分行是当时这笔交易的牵头行。

根据上海证交所文件，温州市交通投资集团2013年上半年净利4,470万元人民币，截至6月底总资产为144亿元人民币。(完)