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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 17:30 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及四周低点，美联储政策相关忧虑打压新兴亚币

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           98.51       98.50       -0.01      -11.90       86.79
 坡元                          1.2425      1.2420       -0.04       -1.66      1.2219
 台币                          29.480      29.466       -0.05       -1.17      29.136
 韩元                         1060.84     1061.20       +0.03       +0.92     1070.60
 泰铢                           31.27       31.24       -0.10       -2.11       30.61
 菲律宾披索                     43.28       43.20       -0.18       -5.15       41.05
 印尼卢比                    11395.00    11345.00       -0.44      -15.49     9630.00
 印度卢比                       62.22       61.63       -0.95      -11.62       54.99
 马币                          3.1795      3.1740       -0.17       -3.82      3.0580
 人民币                        6.0925      6.0968       +0.07       +2.26      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 王洋)
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