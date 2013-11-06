亚洲房地产：投资者料投资市场未来12个月改善，香港吸引力减弱--调查

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 物业顾问--高力国际周三发表的调查结果显示，大部份受访亚洲投资者相信区内物业市场于未来12个月有改善，较去年的信心水平为高；而在考虑投资地点中，香港的排名由去年的第二跌至第五位，主要因资产价格高企以及政府的调控措施影响。
高力国际亚洲研究及谘询行政董事卢永辉在记者会上表示，亚洲投资者在作出投资决定时，最重要的考虑因素是区内经济增长情况，其次是物业的基本因素及主权/政治风险。
至于核心区的写字楼项目仍为投资者的主要投资对象。
调查结果指出，近半（48%）的亚洲受访者的目标内部回报率为15-20%，另有不少受访者（32%）将目标内部回报率定于20%以上。
高力国际亚洲资本市场及物业投资服务董事总经理邓文杰表示，由于预料会加息，加上市场日益忧虑联储局逐渐减少第三轮量化宽松措施，亚洲投资者在追求回报时会计入较高的风险溢价。
中国是最多投资者考虑于未来12个月投资的国家（占42%），其次为新加坡（占21%），因应中国的长远增长前景，以及人民币升值因素。
以城市划分，新加坡成为亚洲投资者于未来12个月的首选投资城市，第二位为首次上榜的印度孟买。去年居首的上海在最新的调查中降至第三，东京排第四；去年居于次席的香港今年则跌至第五位。
高力国际香港副常务董事胡孝直表示，资产价格高，加上政府的调控措施，令到香港的排名下跌。他指出，目前写字楼租金开始出现下调，未来整体市场下调的机会颇大，他个人估计跌幅约15-20%，情况不算太悲观。
“（业主）叫价仍高，未达到投资者有兴趣入市的水平。”他说，相对复星 、平安保险 等分别在纽约和伦敦最优越位置购买到优质的办公楼物业，香港目前则缺少了这些机会提供予投资者。
香港政府今年初宣布全面调高物业印花税，税率增加一倍，并且延伸至商业物业，令到商用物业投资者的成本大增，以压抑楼市炒风蔓延。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。