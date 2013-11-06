亚洲房地产：投资者料投资市场未来12个月改善，香港吸引力减弱--调查

路透香港11月6日 - 物业顾问--高力国际周三发表的调查结果显示，大部份受访亚洲投资者相信区内物业市场于未来12个月有改善，较去年的信心水平为高；而在考虑投资地点中，香港的排名由去年的第二跌至第五位，主要因资产价格高企以及政府的调控措施影响。

高力国际亚洲研究及谘询行政董事卢永辉在记者会上表示，亚洲投资者在作出投资决定时，最重要的考虑因素是区内经济增长情况，其次是物业的基本因素及主权/政治风险。

至于核心区的写字楼项目仍为投资者的主要投资对象。

调查结果指出，近半（48%）的亚洲受访者的目标内部回报率为15-20%，另有不少受访者（32%）将目标内部回报率定于20%以上。

高力国际亚洲资本市场及物业投资服务董事总经理邓文杰表示，由于预料会加息，加上市场日益忧虑联储局逐渐减少第三轮量化宽松措施，亚洲投资者在追求回报时会计入较高的风险溢价。

中国是最多投资者考虑于未来12个月投资的国家（占42%），其次为新加坡（占21%），因应中国的长远增长前景，以及人民币升值因素。

以城市划分，新加坡成为亚洲投资者于未来12个月的首选投资城市，第二位为首次上榜的印度孟买。去年居首的上海在最新的调查中降至第三，东京排第四；去年居于次席的香港今年则跌至第五位。

高力国际香港副常务董事胡孝直表示，资产价格高，加上政府的调控措施，令到香港的排名下跌。他指出，目前写字楼租金开始出现下调，未来整体市场下调的机会颇大，他个人估计跌幅约15-20%，情况不算太悲观。

“（业主）叫价仍高，未达到投资者有兴趣入市的水平。”他说，相对复星 、平安保险 等分别在纽约和伦敦最优越位置购买到优质的办公楼物业，香港目前则缺少了这些机会提供予投资者。