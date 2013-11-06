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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 17:34 BJT

《全球汇市》欧元兑美元走高，ECB会议出台何种措施存不确定性

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3505    1.3474     +0.23     +2.36    1.3194
 美元/日圆                      98.51     98.49     +0.02    +13.57     86.74
 欧元/日圆                     133.05    132.71     +0.26    +16.25    114.45
 美元/瑞郎                     0.9112    0.9135     -0.25     -0.47    0.9155
 英镑/美元                     1.6109    1.6044     +0.41     -0.87    1.6251
 美元/加元                     1.0446    1.0452     -0.06     +5.29    0.9921
 澳元/美元                     0.9526    0.9504     +0.23     -8.34    1.0393
 新西兰元/美                   0.8392    0.8361     +0.37     +1.32    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2309    1.2309     +0.00     +1.94    1.2075
 欧元/英镑                     0.8383    0.8393     -0.12     +3.32    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.7706    8.7912     -0.23     +2.25    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   5.9606    5.9874     -0.45     +7.15    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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