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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 17:55 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元和美元走强，此前公布强劲英国工业生产数据

英镑兑美元 升0.4%至1.6118美元，创10月29日以来最高，数据公布前报1.6103英镑。

英国公债期货 由升转跌，数据公布后触及日低110.13，日内下跌3个跳动点，数据公布前报110.25上下。(完)

(编译 田建华; 审校 杜明霞)
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