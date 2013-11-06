路透基点：第一银行启动国统国际15.8亿台币贷款--RLPC

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行第一银行今日为国统国际启动15.8亿台币(5,400万美元)融资案。
这笔贷款分为A部分2.2亿台币2.5年期履约保证贷款，B部分9.3亿台币2.5年期预付款保证贷款，和C部分4.3亿台币两年期定期贷款。
A部分和B部分提供100个基点的年度担保费，C部分利率为一年期邮政储蓄利率加码130个基点。
银行受邀以四个层级参贷：承贷4亿台币或以上者，获牵头行兼簿记行头衔，和35个基点的前端费；承贷3-3.99亿台币者，获牵头行头衔和15个基点的费用；承贷2-2.99亿台币者，获15个基点的费用；承贷1-1.99亿台币者获8个基点的费用。
若资金动用比例不超过60%，则有15个基点的承诺费。
所筹款项将为台湾自来水公司的一个自来水项目提供资金。C部分贷款分四期不等额偿还，1-3期偿还30%，第4期偿还10%，让借款方能从这个项目获利。
贷款由借款方的董事长和总经理提供担保。AB部分总资金的10%为这两部分贷款的担保。
回复截止日期为12月13日。
借款人曾在2010年7月签署了一笔19亿台币融资案，以支应一项污水处理项目。这笔贷款包括A部分1.5亿台币11年期履约债券，B1部分5.13亿台币11年期定期贷款，以及B2部分12.37亿台币九年期定期贷款。
A部分支付120个基点的年度保证费，B1和B2部分利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作金库的一年期储蓄存款利率平均值加码247个基点。(完)
(编译 杜明霞；审校)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。