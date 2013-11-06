路透基点：第一银行启动国统国际15.8亿台币贷款--RLPC

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行第一银行今日为国统国际启动15.8亿台币(5,400万美元)融资案。

这笔贷款分为A部分2.2亿台币2.5年期履约保证贷款，B部分9.3亿台币2.5年期预付款保证贷款，和C部分4.3亿台币两年期定期贷款。

A部分和B部分提供100个基点的年度担保费，C部分利率为一年期邮政储蓄利率加码130个基点。

银行受邀以四个层级参贷：承贷4亿台币或以上者，获牵头行兼簿记行头衔，和35个基点的前端费；承贷3-3.99亿台币者，获牵头行头衔和15个基点的费用；承贷2-2.99亿台币者，获15个基点的费用；承贷1-1.99亿台币者获8个基点的费用。

若资金动用比例不超过60%，则有15个基点的承诺费。

所筹款项将为台湾自来水公司的一个自来水项目提供资金。C部分贷款分四期不等额偿还，1-3期偿还30%，第4期偿还10%，让借款方能从这个项目获利。

贷款由借款方的董事长和总经理提供担保。AB部分总资金的10%为这两部分贷款的担保。

回复截止日期为12月13日。

借款人曾在2010年7月签署了一笔19亿台币融资案，以支应一项污水处理项目。这笔贷款包括A部分1.5亿台币11年期履约债券，B1部分5.13亿台币11年期定期贷款，以及B2部分12.37亿台币九年期定期贷款。

A部分支付120个基点的年度保证费，B1和B2部分利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作金库的一年期储蓄存款利率平均值加码247个基点。(完)