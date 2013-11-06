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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 18:05 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业卖超25.5亿台币

路透台北11月6日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        2.50       28.00      -25.50
     票券业        0.00        2.00       -2.00
     证券业       32.00        4.50      +27.50
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