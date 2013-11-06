中国经济：推进农村综合改革试验，配套推进土地管理制度改革--总理

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京11月6日 - 农村改革是中国当前推进改革的重要组成部分。国务院总理李克强表示，要积极推进农村综合改革试验，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营，并以此为龙头配套推进土地管理制度改革。
“农村改革又到了新的阶段，推进农业现代化还得靠改革，”中国政府网周三刊登李克强近日在黑龙江考察时的讲话称，改革要尊重基层首创精神，鼓励因地制宜趟出适合自身发展现代农业的路子，促进多打粮多增收。
他指出，要着力创新农业生产经营体制，在坚持家庭承包责任制的基础上，在保护农民合法权益、尊重农民意愿的前提下，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营。
“以此为龙头，配套推进土地管理制度改革，并带动金融和保险更好地支持服务农业，”李克强称。
他表示，发展现代农业，推进适度规模经营，现代大型农机才有用武之地；而且现代农业要由现代农产品物流网络作支撑，要探索中央、地方和社会多方参与的收储、流通模式。(完)
欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。