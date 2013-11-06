中国经济：推进农村综合改革试验，配套推进土地管理制度改革--总理

路透北京11月6日 - 农村改革是中国当前推进改革的重要组成部分。国务院总理李克强表示，要积极推进农村综合改革试验，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营，并以此为龙头配套推进土地管理制度改革。

“农村改革又到了新的阶段，推进农业现代化还得靠改革，”中国政府网周三刊登李克强近日在黑龙江考察时的讲话称，改革要尊重基层首创精神，鼓励因地制宜趟出适合自身发展现代农业的路子，促进多打粮多增收。

他指出，要着力创新农业生产经营体制，在坚持家庭承包责任制的基础上，在保护农民合法权益、尊重农民意愿的前提下，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营。

“以此为龙头，配套推进土地管理制度改革，并带动金融和保险更好地支持服务农业，”李克强称。

他表示，发展现代农业，推进适度规模经营，现代大型农机才有用武之地；而且现代农业要由现代农产品物流网络作支撑，要探索中央、地方和社会多方参与的收储、流通模式。(完)

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