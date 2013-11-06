修正-投行观点：三季度中国信托资产增量进一步下降，显示其他渠道分流--中金

(更正：日期应为“6日”，非“5”日)

路透北京11月6日 - 中国信托业资产规模突破10万亿元人民币，中金公司发布报告称，三季度信托增量进一步下降，余额增速也开始回落，显示委托贷款等其他渠道对信托融资的分流。

中国信托业协会数据显示，截止三季度末，中国信托业资产规模突破10万亿元，达10.13万亿元。据路透计算，季度环比增速为7.16%，较二季度的8.3%略有回落。

对于信托增长的放缓，中金公司认为有两方面原因，一是委托贷款、通道业务等其他渠道对信托的分流，表现为信托贷款等增量下降，同时通过信托流向基建的资金增量下降。

从社会融资看，下半年以来信托贷款增量明显低于上半年，而委托贷款增量明显上升。从信托资金的新增结构也可以看到，投向基础产业的资金明显下降，信政合作增量也比二季度减少1200亿，与地方融资平台更加依赖于委托贷款有关。此外，券商和基金子公司的通道业务也可能分流了部分信托资金。

另一个原因是部分投向非标资产的信托确实有被压缩的迹象，表现为信托贷款、买入返售存放同业等增量的下降和交易性金融资产和可供出售及持有至到期投资的增加。

尽管总体非标资产仍然在扩张，但三季度通过信托对非标资产的投资增量确实有放缓的迹象。例如三季度信托贷款增量小幅下降，存放同业增量下降1,000亿，买入返售负增长，而交易性金融资产、可供出售和持有至到期投资的增量比二季度提高894亿，对应投向股票、基金和债券的增量也高于二季度。