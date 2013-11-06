修正-投行观点：三季度中国信托资产增量进一步下降，显示其他渠道分流--中金

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(更正：日期应为“6日”，非“5”日)
路透北京11月6日 - 中国信托业资产规模突破10万亿元人民币，中金公司发布报告称，三季度信托增量进一步下降，余额增速也开始回落，显示委托贷款等其他渠道对信托融资的分流。
中国信托业协会数据显示，截止三季度末，中国信托业资产规模突破10万亿元，达10.13万亿元。据路透计算，季度环比增速为7.16%，较二季度的8.3%略有回落。
对于信托增长的放缓，中金公司认为有两方面原因，一是委托贷款、通道业务等其他渠道对信托的分流，表现为信托贷款等增量下降，同时通过信托流向基建的资金增量下降。
从社会融资看，下半年以来信托贷款增量明显低于上半年，而委托贷款增量明显上升。从信托资金的新增结构也可以看到，投向基础产业的资金明显下降，信政合作增量也比二季度减少1200亿，与地方融资平台更加依赖于委托贷款有关。此外，券商和基金子公司的通道业务也可能分流了部分信托资金。
另一个原因是部分投向非标资产的信托确实有被压缩的迹象，表现为信托贷款、买入返售存放同业等增量的下降和交易性金融资产和可供出售及持有至到期投资的增加。
尽管总体非标资产仍然在扩张，但三季度通过信托对非标资产的投资增量确实有放缓的迹象。例如三季度信托贷款增量小幅下降，存放同业增量下降1,000亿，买入返售负增长，而交易性金融资产、可供出售和持有至到期投资的增量比二季度提高894亿，对应投向股票、基金和债券的增量也高于二季度。
报告并称，房地产信托增量再次回升，与房地产三季度投资力度加大，自由现金流缺口扩大有关。二季度房地产信托增量一度下降，一方面与房地产企业境外融资的替代作用有关，另一方面也与二季度房地产投资增速下降有关。三季度房地产信托增量再次回升，增量达到823亿，显示房地产融资需求再次扩大，这从上市公司三季报看到的房地产企业自由现金流缺口扩大一致。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。