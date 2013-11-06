更新版 1-中国货币市场：开盘价引导主要回购利率跌幅扩大，七天供给意愿回落

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(新增市场评论、成交量和更新收盘报价)
路透上海/北京11月6日 - 中国银行间市场周三资金面继续改善，隔夜和七天回购利率 加速下行。市场人士表示，主要是受较低开盘价的引导，隔夜供给相对充裕；而七天连续下跌后，供给略显收敛。
华中地区一券商交易员表示，隔夜和七天品种大跌，主要是受开盘价拉低，“七天出的不多的，有的话也立刻抢走了，看现在的公开报价，多数都限定交易对手。”
他并提到，本月将陆续有共计1,400亿元的现金定存到期，而有财政投放支援，多数机构对上半旬资金预期乐观，不过资金利率快速下行后，更要关注央行公开市场的动向。
北京一大型银行交易员亦表示，资金面短期预期偏好，外部资金流入情况不错，关注点确实会集中在央行政策动向上。七天回购利率或维持在4%左右的水平，隔夜品种有进一步下行的空间。
中国央行周二稍晚还公布了第三季度货币政策执行报告，上述华中交易员还表示，报告传递的信号显示，将继续实施稳健的货币政策，并创造稳定的货币金融环境，“(资金)不会紧到哪儿去的。”
央行网站数据显示，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。
中国央行最新发布的报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。
今日银行间市场质押式回购总成交量至6,576.82亿元，较上日的6,861.36亿元减少；其中隔夜品种成交为5,353.45亿元，上日为5,612亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
------------------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6672 3.9243 -25.71 5,353.45
七天 3.8771 4.2410 -36.39 843.96
14天 4.5536 4.5581 -0.45 258.90
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.2150 2.1600 +5.50 2,005.18
七天 3.6100 3.6300 -2.00 245.00
14天 3.9500 4.1600 -21.00 27.58
回购定盘利率
其中:隔夜 3.6600 3.9500 -29.00 --
七天 3.8800 4.2400 -36.00 --
14天 4.6500 4.5600 +9.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.6600 3.9147 -25.47 --
七天 3.8660 4.2320 -36.60 --
三个月 4.6926 4.6930 -0.04 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。