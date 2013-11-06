更新版 1-中国货币市场：开盘价引导主要回购利率跌幅扩大，七天供给意愿回落

(新增市场评论、成交量和更新收盘报价)

路透上海/北京11月6日 - 中国银行间市场周三资金面继续改善，隔夜和七天回购利率 加速下行。市场人士表示，主要是受较低开盘价的引导，隔夜供给相对充裕；而七天连续下跌后，供给略显收敛。

华中地区一券商交易员表示，隔夜和七天品种大跌，主要是受开盘价拉低，“七天出的不多的，有的话也立刻抢走了，看现在的公开报价，多数都限定交易对手。”

他并提到，本月将陆续有共计1,400亿元的现金定存到期，而有财政投放支援，多数机构对上半旬资金预期乐观，不过资金利率快速下行后，更要关注央行公开市场的动向。

北京一大型银行交易员亦表示，资金面短期预期偏好，外部资金流入情况不错，关注点确实会集中在央行政策动向上。七天回购利率或维持在4%左右的水平，隔夜品种有进一步下行的空间。

中国央行周二稍晚还公布了第三季度货币政策执行报告，上述华中交易员还表示，报告传递的信号显示，将继续实施稳健的货币政策，并创造稳定的货币金融环境，“(资金)不会紧到哪儿去的。”

央行网站数据显示，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

中国央行最新发布的报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,576.82亿元，较上日的6,861.36亿元减少；其中隔夜品种成交为5,353.45亿元，上日为5,612亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6672 3.9243 -25.71 5,353.45

七天 3.8771 4.2410 -36.39 843.96

14天 4.5536 4.5581 -0.45 258.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2150 2.1600 +5.50 2,005.18

七天 3.6100 3.6300 -2.00 245.00

14天 3.9500 4.1600 -21.00 27.58

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6600 3.9500 -29.00 --

七天 3.8800 4.2400 -36.00 --

14天 4.6500 4.5600 +9.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6600 3.9147 -25.47 --

七天 3.8660 4.2320 -36.60 --

三个月 4.6926 4.6930 -0.04 --