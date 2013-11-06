CNH市场动态：点心债价格指数持续上涨，流动性充裕促买气上扬

路透香港11月6日 - 受益于美国10年期债券价格上涨及人民币升值，香港离岸人民币点心债价格指数近来持续上扬，收益率呈现缓慢下跌，这亦激励了点心债买气。市场人士预期，近日离岸市场流动性充裕，料新发点心债认购热情充沛。

国开行周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，分别发行两年期、五年期和15年期三个品种，两年期浮息债初始询价为离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加25BP的浮动基点，五年及15年固息债利率为3.65%和4.5%。

“一级市场缺乏新筹码，近期人民币汇率又很强势，投资者对点心债需求还是挺旺盛的。国开行这次发行估计会获较大超额认购，已经有sales追着我要了。”一位外资投行人士说。

国开行浮息债盯住的指标--CNH HIBOR三个月利率 报2.47300%，上日在2.47%，9月初尚在约2.80%。

交银香港点心债指数 周三报107.53，较今年7月内地银行间“钱荒”造成的指数低点104有了明显升幅。

美联储仍未明确是否从下月起缩减刺激政策规模，故外界环境有利离岸人民币债市的发展，而三季度以来点心债新券发行寥寥无几，供需天平亦仍有利于债券投资者。

“美国国债在涨，新兴市场大致见到回升，近日经济数据表明中国经济稳健成长，企业信用仍维持相对健康水平，点心债需求也比先前好得多。”一中资银行人士认为，离岸人民币债券还有一定的上涨空间。

本地时间下午5:56时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.05%，上日在约0.90%。隔夜利率9月以来多在1.00%附近波动。

离岸人民币 报6.0850/73，较上日尾盘的6.0860小涨，人民币兑美元即期 周三连续第三日收升至6.0927。（完）

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