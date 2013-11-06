CNH市场动态：点心债价格指数持续上涨，流动性充裕促买气上扬

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 受益于美国10年期债券价格上涨及人民币升值，香港离岸人民币点心债价格指数近来持续上扬，收益率呈现缓慢下跌，这亦激励了点心债买气。市场人士预期，近日离岸市场流动性充裕，料新发点心债认购热情充沛。
国开行周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，分别发行两年期、五年期和15年期三个品种，两年期浮息债初始询价为离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加25BP的浮动基点，五年及15年固息债利率为3.65%和4.5%。
“一级市场缺乏新筹码，近期人民币汇率又很强势，投资者对点心债需求还是挺旺盛的。国开行这次发行估计会获较大超额认购，已经有sales追着我要了。”一位外资投行人士说。
国开行浮息债盯住的指标--CNH HIBOR三个月利率 报2.47300%，上日在2.47%，9月初尚在约2.80%。
交银香港点心债指数 周三报107.53，较今年7月内地银行间“钱荒”造成的指数低点104有了明显升幅。
美联储仍未明确是否从下月起缩减刺激政策规模，故外界环境有利离岸人民币债市的发展，而三季度以来点心债新券发行寥寥无几，供需天平亦仍有利于债券投资者。
“美国国债在涨，新兴市场大致见到回升，近日经济数据表明中国经济稳健成长，企业信用仍维持相对健康水平，点心债需求也比先前好得多。”一中资银行人士认为，离岸人民币债券还有一定的上涨空间。
本地时间下午5:56时，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.05%，上日在约0.90%。隔夜利率9月以来多在1.00%附近波动。
离岸人民币 报6.0850/73，较上日尾盘的6.0860小涨，人民币兑美元即期 周三连续第三日收升至6.0927。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。