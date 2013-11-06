路透基点：中国环球租赁境外贷款增至2.385亿美元--RLPC

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国环球租赁有限公司双档三年期可转让定期贷款规模已经从原本的1.78亿美元提高至2.385亿美元。

这笔交易兆丰国际银行和摩根士丹利牵头，目前分为9,000万美元和9.05亿元人民币(1.485亿美元)两部分。借款方原本寻求8,000万美元部分和6亿元人民币部分。

兆丰国际银行对两部分贷款的承贷金额分别为1,000万美元和1亿元人民币。台湾银行香港分行、彰化银行香港分行、中国信托商业银行和元大银行以相同金额参贷。上海浦东发展银行香港分行亦以牵头行头衔参贷，分别承贷800万美元和8,000万元人民币。

六家银行以主办行头衔参贷，分别为第一银行香港分行(500万美元和5,000万元分民币)，台湾土地银行(500万美元和5,000万元分民币)，台新银行(500万美元和5,000万元分民币)，台湾合作金库银行香港分行(500万美元和5,000万元分民币)，玉山银行香港分行(375万美元和3,750万元人民币)和(375万美元和3,750万元人民币)。

东亚银行(250万美元和2,500万元人民币)和万泰银行(200万美元和2,500万元人民币)以安排行头衔参与。

贷款交易料将于下周完成签署。

美元贷款部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码370基点，人民币贷款部分较离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加码150基点，并非先前报导的加码130基点。

银行受邀参与此案，承贷1,000万美元或8,000万元人民币者，可获得70个基点的前端费。

贷款从第24个月起分期偿还，分三次每半年不等额偿还，前两次每次偿还30%，最后一次偿还40%。

所筹款项用做营运资金。

借款方的母公司中国通用技术(集团)控股有限责任公司将提供安慰函(letter of comfort)。

此外，中国环球租赁正寻求一笔10亿元人民币(1.64亿美元)境内融资，其中的3亿元人民币部分由牵头行中信银行提供，7亿元人民币部分则组建银团。

境内融资的年限不超过五年，利率约为中国人民银行基础利率的100%。

中国环球租赁4月签署了7,600万美元三年期融资协议，由应收账款为担保，利率较Libor加码340个基点。(完)