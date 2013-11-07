路透基点：镇江奇美3亿美元三年期循环信贷案已获2亿美元承贷--RLPC

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导，镇江奇美化工有限公司3亿美元三年期循环信贷案已经获得2亿美元承贷。

五家牵头行兼簿记行澳新银行(澳盛银行/ANZ)、台湾银行、中国信托商业银行、瑞穗银行和台北富邦银行各自承贷3,000万美元。星展银行承贷3,000万美元，玉山银行承贷2,000万美元。

消息人士称，其他两家银行还在等待信贷审批。

一如先前报导，本次无抵押贷款利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。若台北美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40基点，超过的那部分费用由借款人支付。

银行受邀分为三个参贷层次：承贷3,000万美元或以上的银行，获牵头行兼簿记行头衔，综合收益128.3个基点，有25个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元者，获牵头行头衔，综合收益为126.7个基点，有20个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元者，综合收益为125个基点，有15个基点的费用。

资金将用于再融资和运营资本。

镇江奇美生产丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等化工产品和聚苯乙烯，该公司是奇美实业和在台湾上市的国乔石油化学的合资公司。(完)