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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 18:58 BJT

东南亚股市：泰国股市连续第二日上涨，印尼股市弹升

涨跌     当日  今年以来     2012年
                                       最新报价      点数    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                       
 汤森路透东南亚指数                      417.03      1.06    +0.25     -1.67     424.10
 新加坡                                 3205.29     -0.25    -0.01     +1.21    3167.08
 马来西亚                               1803.05     -4.42    -0.24     +6.76    1688.95
 泰国                                   1434.97     19.53    +1.38     +3.09    1391.93
 印尼                                   4449.76     26.47    +0.60     +3.08    4316.69
 菲律宾                                 6477.30    -42.28    -0.65    +11.43    5812.73
 越南                                    502.52      2.73    +0.55    +21.46     413.73
    (完)
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