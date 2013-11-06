香港房地产：九龙湾商业用地由太古地产以逾26亿港元投得

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透香港11月6日 - 香港地政总署周三公布，一幅位于九龙湾的商业用地，由太古地产 以26.38亿港元投得。
该幅位于宏照道与临利街交界的新九龙内地段第6312号的商业用地，地盘面积约为4,297平方米，指定作非工业（不包括住宅、酒店、仓库、加油站及院舍）用途，最低及最高的楼面面积分别为30,940平方米及51,564平方米。
是次共吸引17家发展商入标，其他竞投者包括长江实业 、信和置业 、会德丰 、新鸿基地产 、华人置业 、嘉华国际 、新世界发展 。
地政总署同时公布，另一幅位于西贡丈量的私人住宅用地，由信和置业以8.5亿港元投得。地盘面积约为8,073平方米，最低及最高的楼面面积分别为9,688平方米及16,146平方米，提供住宅单位总数不得少于270个。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。