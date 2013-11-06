香港房地产：九龙湾商业用地由太古地产以逾26亿港元投得

路透香港11月6日 - 香港地政总署周三公布，一幅位于九龙湾的商业用地，由太古地产 以26.38亿港元投得。

该幅位于宏照道与临利街交界的新九龙内地段第6312号的商业用地，地盘面积约为4,297平方米，指定作非工业（不包括住宅、酒店、仓库、加油站及院舍）用途，最低及最高的楼面面积分别为30,940平方米及51,564平方米。

是次共吸引17家发展商入标，其他竞投者包括长江实业 、信和置业 、会德丰 、新鸿基地产 、华人置业 、嘉华国际 、新世界发展 。

地政总署同时公布，另一幅位于西贡丈量的私人住宅用地，由信和置业以8.5亿港元投得。地盘面积约为8,073平方米，最低及最高的楼面面积分别为9,688平方米及16,146平方米，提供住宅单位总数不得少于270个。（完）

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