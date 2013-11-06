离岸人民币：台湾金管会称年底前拟开放陆企发行宝岛债--中央社

路透台北11月6日 - 台湾本地通讯社--中央社周三傍晚报导，台湾金管会主委曾铭宗表示，今年年底前即可完成相关法令的修改，很快可看到陆资企业到台湾发行人民币计价债券(宝岛债)。

报导指出，曾铭宗在立法院开会结束后对媒体表示，陆企到台湾发宝岛债已有进度，只要修内部相关规定，包含对财务报告的监理等，预计年底之前相关机制即可完成。

他并表示，有部分陆企已经向大陆主管机关取得额度，所以金管会若开放，很快就可看到陆企来台发宝岛债。