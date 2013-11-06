离岸人民币：台湾金管会称年底前拟开放陆企发行宝岛债--中央社

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透台北11月6日 - 台湾本地通讯社--中央社周三傍晚报导，台湾金管会主委曾铭宗表示，今年年底前即可完成相关法令的修改，很快可看到陆资企业到台湾发行人民币计价债券(宝岛债)。
报导指出，曾铭宗在立法院开会结束后对媒体表示，陆企到台湾发宝岛债已有进度，只要修内部相关规定，包含对财务报告的监理等，预计年底之前相关机制即可完成。
他并表示，有部分陆企已经向大陆主管机关取得额度，所以金管会若开放，很快就可看到陆企来台发宝岛债。
路透此前即引述消息报导，台湾金管会正在研拟开放陆资企业至台湾发行公司债，其规划方向是允许陆企发行含人民币(宝岛债)在内的外币债，但不涉及台币债，以跟上香港点心债的发展脚步。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。