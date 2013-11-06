重温稿-《综述》“三马”合作背后仍存理念撞击，中国互联网金融迷雾待拨

* 传统金融与网络企业的互联网金融理念差异

* 马云致力建互联网信用体系，打造互联网金融核心

* “三马”谈话略带火药味，竞争合作并存

作者 林琦

路透上海11月6日 - 中国平安保险 、阿里巴巴集团 及腾讯 合组网络保险公司，成为传统金融机构与互联网的合作经典。不过这三家公司掌舵人周三精彩且略带“火药味”的对话中，显露出传统金融机构与网络企业对于互联网金融的理念差异，互联网金融未来发展方向仍存迷雾。

显然，平安保险董事长马明哲、阿里巴巴集团创始人马云、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾对互联网金融有着不一样的理解。马明哲认为仅有部分金融产品适合互联网金融发展，而马云却乐观认为，互联网金融可涵盖目前所有的金融产品。

“互联网在金融业务里面，有些领域是颠覆性的，但绝对不是取代。”马明哲指出，若按网络适合度由简至难排列，依次是基金、证券、银行、保险、信托、投行。就拿保险而言，财产险和短期意外健康险适合网上销售，寿险、养老险和长期健康险目有不太适合网络销售。

马云则回应，“原则上，传统的保险产品我们都可以（在网上）卖，只是什么时候干的问题。我实在想象不出，今天保险复杂在哪里。一些复杂的事情，我们要用技术来解决。”

马明哲幽默地马上插话，“我完全同意他的意见，所有东西都可以上互联网，但可能一千年以后。”

平安、阿里巴巴和腾讯等联合组建的众安在线财产保险公司周三开业，这是国内首家互联网保险公司，仅从事线上保险业务，不设分支机构。

互联网金融话题今年在国内越来越热，在阿里巴巴与天弘基金合作的闲钱理财产品--余额宝取得大成功，其挂钩的货币基金数月内成为国内最大基金，成为互联网基金发展的标志性事件。而近期安联财险推出的中秋赏月险、平安保险推出的“脱光险”（摆脱光棍）则成为互联网保险的经典性产品。

**互联网金融路如何走？**

在互联网金融探讨持续升温的同时，金融机构与网络企业对未来走向的争执更加清晰，以马云为代表的互联网人士一直坚持互联网金融对传统金融业将是一种颠覆，而传统金融机构则认为只是一种补充或升级版。

就以保险产品为例，在马明哲看来，小额、数量大且标准化的金融产品是网络销售商品的主要特征，而个性化、设计复杂、需要面对面谈的保险产品则不适合网络销售。

他认为，众安保险首先闯入的将是财产保险，这块业务约七成来自个人客户。预计未来五成个人财险业务都可搬上网络。

而马云的信心来自大数据，他认为，通过数据挖掘对个体行为掌控之后，就有可能对个人和中小商家做出实时信用评价，这可以让互联网金融成为现实。

“互联网金融本身是建一个有信用的体系。以后到底怎么样，我不知道，但是要跨越今天金融机构做不到的事情，那就是把信用体系建好。”他说。

他认为，利用大数据、云计算，利用所有能够获得的资源，把每个人、每个企业的信用建好。无数金融机构利用这个信用体系，百花齐放，互联网金融的发展速度将会非常快。

而技术出身的马化腾则走中庸路线，他将互联网比作百年前刚出现的电力和能源，对传统经济有改良，但并非完全覆盖。

他说，“我认为不会所有的市场都完全是互联网应用的，还是要有很多垂直的专业化的东西来承担。”

马明哲还指出，互联网将对传统金融业产生较大影响，几年后金融机构将会小型化、社区化、智能化和多元化，因为大型机构在互联网和利率市场化冲击下很难保持优势。再大胆一点预测，10年后50%的信用卡和现金将不会再存在，20年后大部分中小金融机构都会将前台和后台业务外包。

**合作与竞争共存**

平安、阿里巴巴和腾讯此次合作，并不意味全面牵手。无论是传统金融与互联网企业的对弈，还是两家互联网巨头的直面竞争，近期亦是愈演愈烈。例如淘宝网对保险市场深度介入，阿里巴巴近期力推其移动社交平台“往来”对抗腾讯旗下如日中天的微信平台。

在周三下午的对话中，马云始终保持咄咄逼人的态势，评论其与腾讯的竞争态势，一些精辟表述令在场听众轰堂大笑，网友疯狂转贴。

“我们生活在一个好的时代，这个好的时代绝不意味着闻讯而逃，这个讯就是腾讯的讯。”马云指出，“如果移动互联网只有一个微信的话，整个中国是不够的，也许我们成不了大气，但是至少让微信不断创新。”

马化腾则坦然表示，互联网行业十几年来，竞争无处不在，腾讯也是抱着平常心态来看这个问题。就像微信平台，也是腾讯内部竞争的结果。