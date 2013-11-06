欧洲个股：戴姆勒旗下奔驰汽车10月销售126,421辆新车，创历史新高

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透法兰克福11月6日 - 德国戴姆勒表示，10月高级汽车品牌奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)销售量创新高，成长15.3%至126,421辆，主因新款E系列车种大量交货。
该公司周三发布声明指出，各个地区的销售都成长，其中成长最为强劲的是美国及土耳其市场，成长率分别高达25%及63%。
奔驰汽车行销及销售执行副总裁Ola Kaellenius表示，“10月创纪录的销量让我们在第四季有个好的开始，我们的市占率进一步增加。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。