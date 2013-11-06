欧洲个股：戴姆勒旗下奔驰汽车10月销售126,421辆新车，创历史新高

路透法兰克福11月6日 - 德国戴姆勒表示，10月高级汽车品牌奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)销售量创新高，成长15.3%至126,421辆，主因新款E系列车种大量交货。

该公司周三发布声明指出，各个地区的销售都成长，其中成长最为强劲的是美国及土耳其市场，成长率分别高达25%及63%。

奔驰汽车行销及销售执行副总裁Ola Kaellenius表示，“10月创纪录的销量让我们在第四季有个好的开始，我们的市占率进一步增加。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)