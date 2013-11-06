美国数据：11月1日止当周抵押贷款申请下滑，逆转前一周升势--MBA

路透纽约11月6日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下滑，逆转前一周升势。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑7%，前一周为跳增6.4%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激措施，持续存在不确定性。美联储目前每月买进850亿美元美债和抵押贷款支持证券，而美联储近期的评论，引发对于可能在今年缩减刺激措施的担忧。先前市场原本预期这项宽松货币政策会延续到2014年。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率走低1个基点至4.32%。

再融资申请指数下滑7.9%。衡量购房贷款申请的指标下滑5.2%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)