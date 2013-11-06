美国数据：11月1日止当周抵押贷款申请下滑，逆转前一周升势--MBA

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透纽约11月6日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下滑，逆转前一周升势。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下滑7%，前一周为跳增6.4%。该指数涵盖了再融资与购房需求。
对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激措施，持续存在不确定性。美联储目前每月买进850亿美元美债和抵押贷款支持证券，而美联储近期的评论，引发对于可能在今年缩减刺激措施的担忧。先前市场原本预期这项宽松货币政策会延续到2014年。
MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率走低1个基点至4.32%。
再融资申请指数下滑7.9%。衡量购房贷款申请的指标下滑5.2%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。