国际油市：兴隆买进45万桶柴油，支撑亚洲柴油溢价水准

路透新加坡11月6日 - 产业消息人士称，石油贸易商兴隆周三买进45万桶柴油，协助支撑该地区溢价水准。

消息人士称，兴隆最近的采购，让该公司自10月底以来的柴油购买数量达到逾100万桶。

不清楚兴隆要将船货运至何处。

产业消息人士称，印度石油公司罕见地出售轻质柴油船货，11月底装运。

产业消息人士指出，沙特阿美道达尔炼油石化公司(SATORP)已从新的Jubail炼厂装载第二批柴油船货。

(跳一段)交易商称，该船货的确切规格无法确认，但可能是含硫3ppm柴油，和该炼厂的第一批船货类似。

交易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)出售明年航煤定期船货，每桶较中东报价升水约2.30美元，柴油船货则升水2.60美元。

但交易商指出，该价格高于市场预期，最终的协议价格可能在较低水准。

他们表示，合约协商料在本周尾段底定。

新加坡现货市场有一笔航煤交易，四笔柴油交易。

兴隆向维多买进10万桶航煤，11月21-25日装运，每桶较11月6-15日新加坡平均报价升水0.60美元。

兴隆向维多买进15万桶含硫500ppm柴油，11月24-28日装运，每桶较新加坡11月6-15日平均报价升水0.60美元。

兴隆向维多买进15万桶含硫10ppm柴油，11月28日至12月2日装运，每桶较新加坡11月6-15日平均报价升水2美元。

兴隆出售15万桶含硫10ppm柴油给BP，11月21-25日装运，每桶较新加坡11月21-27日平均报价升水3.40美元。

兴隆向维多买进15万桶含硫10ppm柴油，11月28日至12月2日装运，每桶较新加坡11月6-15日平均报价升水2美元。(完)

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