国际油市：兴隆买进45万桶柴油，支撑亚洲柴油溢价水准

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透新加坡11月6日 - 产业消息人士称，石油贸易商兴隆周三买进45万桶柴油，协助支撑该地区溢价水准。
消息人士称，兴隆最近的采购，让该公司自10月底以来的柴油购买数量达到逾100万桶。
不清楚兴隆要将船货运至何处。
产业消息人士称，印度石油公司罕见地出售轻质柴油船货，11月底装运。
产业消息人士指出，沙特阿美道达尔炼油石化公司(SATORP)已从新的Jubail炼厂装载第二批柴油船货。
(跳一段)交易商称，该船货的确切规格无法确认，但可能是含硫3ppm柴油，和该炼厂的第一批船货类似。
交易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)出售明年航煤定期船货，每桶较中东报价升水约2.30美元，柴油船货则升水2.60美元。
但交易商指出，该价格高于市场预期，最终的协议价格可能在较低水准。
他们表示，合约协商料在本周尾段底定。
新加坡现货市场有一笔航煤交易，四笔柴油交易。
兴隆向维多买进10万桶航煤，11月21-25日装运，每桶较11月6-15日新加坡平均报价升水0.60美元。
兴隆向维多买进15万桶含硫500ppm柴油，11月24-28日装运，每桶较新加坡11月6-15日平均报价升水0.60美元。
兴隆向维多买进15万桶含硫10ppm柴油，11月28日至12月2日装运，每桶较新加坡11月6-15日平均报价升水2美元。
兴隆出售15万桶含硫10ppm柴油给BP，11月21-25日装运，每桶较新加坡11月21-27日平均报价升水3.40美元。
兴隆向维多买进15万桶含硫10ppm柴油，11月28日至12月2日装运，每桶较新加坡11月6-15日平均报价升水2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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