国际油市：亚洲燃料油现货溢价缩减，受高于预期的套利船货影响

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透新加坡11月6日 - 亚洲燃料油市场周三持续下滑，11月套利船货到港数量高于预期，抑制了溢价水准。溢价水准曾在10月触及纪录高点。
180-cst燃料油现货溢价降至近三周低点每吨4.02美元，380-cst燃料油现货溢价降至逾一个月低点每吨4.23美元。
“我想市场并不如人们所想的强劲。卖方更热衷于打压价格，买方则采观望态度，”新加坡一交易商称。
然而，他指出，180-cst燃料油船货仍然短缺。
行业消息人士称，11月到港套利船货数量原预定约340-360万吨，但可能触及400万吨。
这是因为10月底所订的船货并未纳入稍早的预估中。
现货市场方面，兴隆向摩科瑞买进2万吨180-cst燃料油，11月21-25日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。
中国石油向Lukoil买进2万吨380-cst燃料油，11月21-25日装运，每吨价格600.50美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。