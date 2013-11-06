国际油市：亚洲燃料油现货溢价缩减，受高于预期的套利船货影响

路透新加坡11月6日 - 亚洲燃料油市场周三持续下滑，11月套利船货到港数量高于预期，抑制了溢价水准。溢价水准曾在10月触及纪录高点。

180-cst燃料油现货溢价降至近三周低点每吨4.02美元，380-cst燃料油现货溢价降至逾一个月低点每吨4.23美元。

“我想市场并不如人们所想的强劲。卖方更热衷于打压价格，买方则采观望态度，”新加坡一交易商称。

然而，他指出，180-cst燃料油船货仍然短缺。

行业消息人士称，11月到港套利船货数量原预定约340-360万吨，但可能触及400万吨。

这是因为10月底所订的船货并未纳入稍早的预估中。

现货市场方面，兴隆向摩科瑞买进2万吨180-cst燃料油，11月21-25日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。

中国石油向Lukoil买进2万吨380-cst燃料油，11月21-25日装运，每吨价格600.50美元。(完)

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