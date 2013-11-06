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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 23:01 BJT

美国热股：尚德电力提交临时清算申请，股价大跌16%

路透11月6日 - 尚德电力(Suntech Power) 称在开曼群岛提交了一份临时清算申请。

尚德电力周三早盘大幅下跌16%，报1.26美元。(完)
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