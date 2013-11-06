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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 21:06 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日下跌，现货需求迟滞

路透新加坡11月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二日下跌，触及三日低点每吨138.40美元，现货需求迟滞。

亚洲最大的石脑油进口国--韩国可能已买进多数12月所需现货船货，但仍可能进场购买1月船货。

新加坡一交易商称，11月裂解价差看来较9月和10月疲弱，但仍在稳健的区域内。

“幸好原油价格下滑，否则石化业利润可能遭侵蚀，”该交易商称。

0830GMT，布兰特原油报每桶接近106美元，一个月前在接近115.50美元水准。

汽油重整价差约两周来首次上扬，触及三日高点每桶7.09美元。

但交易商表示，价差低于每桶13美元，反映汽油市场疲弱。

新加坡现货市场有四笔石脑油交易。

嘉能可出售1月上半月船货给Socar，每吨926.00美元。

Socar出售1月上半月船货给MRI，每吨929.00美元。

MRI向BP买进12月下半月/1月上半月价差合约，每吨6美元。

维多出售12月上半月/12月下半月价差合约给中国石油，每吨4.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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