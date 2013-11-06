国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二日下跌，现货需求迟滞

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透新加坡11月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二日下跌，触及三日低点每吨138.40美元，现货需求迟滞。
亚洲最大的石脑油进口国--韩国可能已买进多数12月所需现货船货，但仍可能进场购买1月船货。
新加坡一交易商称，11月裂解价差看来较9月和10月疲弱，但仍在稳健的区域内。
“幸好原油价格下滑，否则石化业利润可能遭侵蚀，”该交易商称。
0830GMT，布兰特原油报每桶接近106美元，一个月前在接近115.50美元水准。
汽油重整价差约两周来首次上扬，触及三日高点每桶7.09美元。
但交易商表示，价差低于每桶13美元，反映汽油市场疲弱。
新加坡现货市场有四笔石脑油交易。
嘉能可出售1月上半月船货给Socar，每吨926.00美元。
Socar出售1月上半月船货给MRI，每吨929.00美元。
MRI向BP买进12月下半月/1月上半月价差合约，每吨6美元。
维多出售12月上半月/12月下半月价差合约给中国石油，每吨4.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。