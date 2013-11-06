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亚洲 | 2013年 11月 6日 星期三 21:23 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3520     1.3474      +0.34      +2.47     1.3194
 美元/日圆                         98.59      98.49      +0.10     +13.66      86.74
 欧元/日圆                        133.28     132.71      +0.43     +16.45     114.45
 美元/瑞郎                        0.9109     0.9135      -0.28      -0.50     0.9155
 英镑/美元                        1.6087     1.6044      +0.27      -1.01     1.6251
 美元/加元                        1.0436     1.0452      -0.15      +5.19     0.9921
 澳元/美元                        0.9531     0.9504      +0.28      -8.29     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8407     0.8361      +0.55      +1.50     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2318     1.2309      +0.07      +2.01     1.2075
 欧元/英镑                        0.8401     0.8393      +0.10      +3.54     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.7881     8.7912      -0.04      +2.45     8.5777
 美元/挪威克朗                    5.9530     5.9874      -0.57      +7.01     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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