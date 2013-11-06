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债券 | 2013年 11月 6日 星期三 21:46 BJT

美国债市：财政部称未来一季将维持债券标售规模

路透华盛顿11月6日 - 美国财政部周三表示，未来一季将不会缩减债标售规模，因尚不清楚近期的财政辩论对经济的冲击。

财政部自8月以来便逐渐缩减两年期及三年期债券标售规模，因该国预算赤字已经收窄。

财政部助理部长Matt Rutherford表示，“财政部打算在未来一季维持发行规模于当前水准。”

另一名财政部官员向记者表示，当中原因在于其尚不清楚10月政府部分关门会对经济及赤字造成何种影响。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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