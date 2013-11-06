美国债市：财政部称未来一季将维持债券标售规模

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态

路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。