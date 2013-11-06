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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月6日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
 公司名    股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                     
 中国                                                
 新浪                    81.14     -0.51    -0.62    3520325
 搜狐                    62.87     -1.24    -1.93    1215059
 网易                    65.19     -1.30    -1.96    651109
 百度                    150.09    -3.37    -2.20    3793851
 亚信科技                11.66     +0.04    +0.34    192367
                                                     
 台湾                                                
 台湾积体                18.27     +0.19    +1.05    2928246
 电路                                                
 联电                    2.01      -0.01    -0.50    80345
 日月光                  4.90      +0.09    +1.87    89297
 硅品精密                5.84      +0.12    +2.10    454026
 和信超媒                1.01      -0.02    -1.94    18214
 体                                                  
 友达                    3.05      -0.11    -3.48    203540
 中华电信                31.49     +0.09    +0.29    18650
 台湾国际                47.95     -0.04    -0.08    875010
 航电                                                
                                                     
 香港                                                
 中国移动                52.79     +0.86    +1.66    251439
 中国联通                15.46     +0.07    +0.45    76866
 中国电信                51.26     -0.33    -0.64    22299
 中芯国际                3.62      +0.02    +0.56    104492
 电讯盈科                4.46      -0.04    -0.89    5114
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