全球航运：波罗的海乾散货运价指数微涨，海岬型船舶活动放缓

路透11月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三小幅上涨，海岬型船舶活动放缓。

乾散货运价指数涨2点，或0.13%至1,602点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 微涨1点，或0.04%，至2,554点。日均获利下滑14美元至20,472美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。