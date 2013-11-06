南非汇市：兰特兑美元持稳，市场等待美国就业数据和欧央行利率决议

路透约翰内斯堡11月6日 - 南非兰特兑美元周三在迟滞交投中守在窄幅区间内，欧洲央行利率决定和美国非农就业数据将在本周稍后相继揭晓。

1547GMT时，兰特兑美元 报10.2725，较周二纽约收盘位下跌0.26%。

“今天的汇价变动不明显。我们不能断言兰特没有受到欧元兑美元走势之外的主要因素推动，因为欧元兑美元基本持平，”汇丰控股的新兴市场策略师Murat Toprak说。

“市场基本上在等待明天欧洲央行的利率决议，以及周五美国公布非农就业数据，所以今天汇价变动不大，没什么奇怪的。”

尽管有许多外资流入南非，但兰特兑美元今年迄今仍跌去逾21%，主要受国内矿业罢工，以及预算和经常帐双赤字的负面影响。

政府公债收盘几无变动，指标2026年到期的公债 收益率仅微涨2个基点，至8.165%。2015年到期的公债 收益率持平，报6.055%。(完)

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