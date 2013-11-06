南非汇市：兰特兑美元持稳，市场等待美国就业数据和欧央行利率决议

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透约翰内斯堡11月6日 - 南非兰特兑美元周三在迟滞交投中守在窄幅区间内，欧洲央行利率决定和美国非农就业数据将在本周稍后相继揭晓。
1547GMT时，兰特兑美元 报10.2725，较周二纽约收盘位下跌0.26%。
“今天的汇价变动不明显。我们不能断言兰特没有受到欧元兑美元走势之外的主要因素推动，因为欧元兑美元基本持平，”汇丰控股的新兴市场策略师Murat Toprak说。
“市场基本上在等待明天欧洲央行的利率决议，以及周五美国公布非农就业数据，所以今天汇价变动不大，没什么奇怪的。”
尽管有许多外资流入南非，但兰特兑美元今年迄今仍跌去逾21%，主要受国内矿业罢工，以及预算和经常帐双赤字的负面影响。
政府公债收盘几无变动，指标2026年到期的公债 收益率仅微涨2个基点，至8.165%。2015年到期的公债 收益率持平，报6.055%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。