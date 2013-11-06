加拿大汇市：加元在就业数据公布前走强，但后市可能趋弱

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透多伦多11月6日 - 加元兑美元周三在清淡交易中走强，部分受到正面经济数据的提振，但未来几周或几月料走软，因公债收益率可能回落，向美国公债靠拢。
加拿大10月IEVY采购经理人指数(PMI)从9月的51.9跳涨至62.8，远超分析师预期的51.0。
加拿大统计局数据显示，9月经季节调整建筑许可总值较前月增长1.7%，为2013年初以来连续第七个月升高，不过较上年同期仅微增0.2%。
“美加两国的消息都并不是太坏...因此我们将关注未来几天数据公布的情况，”CIBC World Markets执行董事Don Mikolich表示。
加元/美元 收报1.0418加元或0.9599美元，周二北美市场收报1.0458加元或0.9562美元。
道明证券外汇分析师Greg Moore认为，虽然未来几周市场注意力多集中在美联储是否会开始缩减货币政策刺激方面，但加拿大央行近期放弃升息倾向有可能导致加元走软，因美加两国短期公债利差收窄。(完)
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路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。