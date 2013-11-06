加拿大汇市：加元在就业数据公布前走强，但后市可能趋弱

路透多伦多11月6日 - 加元兑美元周三在清淡交易中走强，部分受到正面经济数据的提振，但未来几周或几月料走软，因公债收益率可能回落，向美国公债靠拢。

加拿大10月IEVY采购经理人指数(PMI)从9月的51.9跳涨至62.8，远超分析师预期的51.0。

加拿大统计局数据显示，9月经季节调整建筑许可总值较前月增长1.7%，为2013年初以来连续第七个月升高，不过较上年同期仅微增0.2%。

“美加两国的消息都并不是太坏...因此我们将关注未来几天数据公布的情况，”CIBC World Markets执行董事Don Mikolich表示。

加元/美元 收报1.0418加元或0.9599美元，周二北美市场收报1.0458加元或0.9562美元。

道明证券外汇分析师Greg Moore认为，虽然未来几周市场注意力多集中在美联储是否会开始缩减货币政策刺激方面，但加拿大央行近期放弃升息倾向有可能导致加元走软，因美加两国短期公债利差收窄。(完)

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