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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 06:36 BJT

《日本重要政经日程》--11月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月6日

2350 - 一周资本流动数据

11月7日

0120 - 三个月贴现国库券标售

0300 - 日本石油连盟公布原油、煤油、汽油库存和炼厂产能利用率数据

0500 - 9月领先指标

0600 - 日本国际石油开发帝石 季度业绩

(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 孙茉莉)
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