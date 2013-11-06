日韩经济指标预测--11月7日-11月14日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月6日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超10,366 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超80 11月7-8日 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,734 11月7日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.1 领先指标(较前月) -- -1.4 11月8日(五) 无重要经济数据公布。(完) 11月11日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日(日) 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 10月 -- +2.0% 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -- -63.7% 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) -- 盈余1,615 11月11日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 51.2 2100 韩国出口物价(较去年同期) 10月 -- -4.6% 进口物价(较去年同期) -- -8.1% 11月12日(二) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 45.4 2300 韩国失业率 10月 -- 3.0% 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.3% 11月12-13日 2350 日本机械订单(较前月) 9月 -- +5.4% (较上年同期) -- +10.3% 11月13日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +7.3% 2330 日本路透短观景气判断指数 11月 -- 16 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.4% +0.9% (环比年率) +1.7% +3.8% 11月14日(四) 0430 日本工业产出修正值 9月 -- +1.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 9月 -- -2.1% -- 韩国央行基准利率 11月 -- 2.50%
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。