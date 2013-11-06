更正-《独家新闻》欧盟将对操纵日圆Libor的银行罚款至少15亿欧元

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
苏格兰皇家银行去年营收为250亿英镑，巴克莱与荷兰合作银行分别为290亿英镑和135亿欧元。毅联汇业为14.7亿英镑。这四家机构以及瑞银集团均拒绝置评。
欧盟竞争政策方面的发言人Antoine Colombani也拒绝发表评论。
一位消息人士对路透称，根据Euribor操纵案的和解协议，欧盟还将对六家全球性银行课以罚款，其中包括德意志银行 、摩根大通、汇丰控股 、苏格兰皇家银行、法国农业信贷银行(Credit Agricole) 和法国兴业银行(Societe Generale) 。
曾提醒欧盟执委会可能存在Euribor方面不当行为的巴克莱银行将不会受到罚款。
两项和解案中所有涉及银行均拒绝置评。
阿尔穆尼亚派出的调查人员表示，利率衍生品交易员利用提前知道客户借款利率的便利，合谋操纵Libor和Euribor指标利率以增加获利。此类合谋是非法的。
Libor的计算是基于对银行间贷款利率调查所获得的数据。其他监管机构已经发现，交易员在提供数据时有串通行为，其报告的利率虽然只是略有偏差，但却可据此获得巨大收益。
在Libor和解案中，所有有关银行都承认有不当行为以求减轻罚款处罚，但Euribor和解案中，有几家银行却在抗议罚款过高。
两位消息人士说，欧洲最大的银行汇丰控股就是其中之一。其中一位称，这些案件中的涉及银行可能在下月面临正式指控，并在明年受到罚款。(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 张荻)
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