更正-《独家新闻》欧盟将对操纵日圆Libor的银行罚款至少15亿欧元

苏格兰皇家银行去年营收为250亿英镑，巴克莱与荷兰合作银行分别为290亿英镑和135亿欧元。毅联汇业为14.7亿英镑。这四家机构以及瑞银集团均拒绝置评。

欧盟竞争政策方面的发言人Antoine Colombani也拒绝发表评论。

一位消息人士对路透称，根据Euribor操纵案的和解协议，欧盟还将对六家全球性银行课以罚款，其中包括德意志银行 、摩根大通、汇丰控股 、苏格兰皇家银行、法国农业信贷银行(Credit Agricole) 和法国兴业银行(Societe Generale) 。

曾提醒欧盟执委会可能存在Euribor方面不当行为的巴克莱银行将不会受到罚款。

两项和解案中所有涉及银行均拒绝置评。

阿尔穆尼亚派出的调查人员表示，利率衍生品交易员利用提前知道客户借款利率的便利，合谋操纵Libor和Euribor指标利率以增加获利。此类合谋是非法的。

Libor的计算是基于对银行间贷款利率调查所获得的数据。其他监管机构已经发现，交易员在提供数据时有串通行为，其报告的利率虽然只是略有偏差，但却可据此获得巨大收益。

在Libor和解案中，所有有关银行都承认有不当行为以求减轻罚款处罚，但Euribor和解案中，有几家银行却在抗议罚款过高。

两位消息人士说，欧洲最大的银行汇丰控股就是其中之一。其中一位称，这些案件中的涉及银行可能在下月面临正式指控，并在明年受到罚款。(完)