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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 06:45 BJT

更新版-《全球汇市》欧元走强，因强劲的德国数据使欧洲央行降息机率降低

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3510    1.3474     +0.27     +2.40    1.3194
 美元/日圆                      98.65     98.49     +0.16    +13.73     86.74
 欧元/日圆                     133.29    132.71     +0.44    +16.46    114.45
 美元/瑞郎                     0.9122    0.9135     -0.14     -0.36    0.9155
 英镑/美元                     1.6079    1.6044     +0.22     -1.06    1.6251
 美元/加元                     1.0418    1.0452     -0.33     +5.01    0.9921
 澳元/美元                     0.9520    0.9504     +0.17     -8.40    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2325    1.2309     +0.13     +2.07    1.2075
 欧元/英镑                     0.8400    0.8393     +0.08     +3.52    0.8114
 新西兰元/美                   0.8375    0.8361     +0.17     +1.11    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9520    5.9874     -0.59     +6.99    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0440    8.0686     -0.30     +9.59    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4966    6.5250     -0.44     -0.03    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7763    8.7912     -0.17     +2.32    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 。(完)
    
      
      
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 (编译 母红/利棣儿；审校 徐文焰)
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