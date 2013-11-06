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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 06:50 BJT

全球外汇市场11月7日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月6日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据

11月7日(四)

0030 - 澳洲10月就业和失业数据

0500 - 日本9月领先指标

0645 - 瑞士10月消费者信心指数

0800 - 西班牙9月工业生产

0900 - 挪威9月制造业生产

1100 - 德国9月工业生产

1200 - 英国央行利率决定

1245 - 欧洲央行利率决定

1330 - 欧洲央行总裁德拉吉举行记者会

1330 - 美国第三季GDP初值

1330 - 美国最近一周初请失业金人数

-- - ICSC美国10月同店销售

1500 - 美国财长杰克卢考察位于马里兰州Gaithersburg的电子企业Patton Electronics

1830 - 美国纽约联储主席杜德利在全球经济政策论坛上讲话

1850 - 美联储理事史坦在芝加哥联储第16届国际银行业年会上讲话，题为“贱售问题和证券融资交易”

2000 - 美国9月消费者信贷

2100 - 新西兰9月政府债务规模

2130 - 美联储一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 孙茉莉)
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