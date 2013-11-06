全球外汇市场11月7日主要消息

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月6日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据
11月7日(四)
0030 - 澳洲10月就业和失业数据
0500 - 日本9月领先指标
0645 - 瑞士10月消费者信心指数
0800 - 西班牙9月工业生产
0900 - 挪威9月制造业生产
1100 - 德国9月工业生产
1200 - 英国央行利率决定
1245 - 欧洲央行利率决定
1330 - 欧洲央行总裁德拉吉举行记者会
1330 - 美国第三季GDP初值
1330 - 美国最近一周初请失业金人数
-- - ICSC美国10月同店销售
1500 - 美国财长杰克卢考察位于马里兰州Gaithersburg的电子企业Patton Electronics
1830 - 美国纽约联储主席杜德利在全球经济政策论坛上讲话
1850 - 美联储理事史坦在芝加哥联储第16届国际银行业年会上讲话，题为“贱售问题和证券融资交易”
2000 - 美国9月消费者信贷
2100 - 新西兰9月政府债务规模
2130 - 美联储一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。