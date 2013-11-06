拉美汇市：拉美货币稳中有升，市场寄望美联储刺激措施保持较长时间

路透里约热内卢11月6日 - 拉美货币周三稳中有升，市场愈加预期美国的刺激措施可能维持较长时间。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名官员表态和经济学家研究报告，增强了这种预期。

拉美货币周二下挫，巴西雷亚尔曾触及两个月低点，因投资者担心即将出炉的美国经济数据可能推动美联储很快开始缩减购债规模。美联储购债多年来助长了对新兴市场资产的偏好。

然而，投资者周三更加聚焦于旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)的讲话。他周二稍晚表示，削减购债规模之前应该等待表明经济成长的更加令人信服的证据。

两位美联储经济学家的报告也指出，美联储应该采取更积极的举措来降低失业率。这一报告推升了对美联储立场更趋温和的猜测。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.3%，周二下跌2%，但本国投资者仍担心国内财政状况恶化。

墨西哥披索兑美元 基本持平在13.1540披索，周二跌逾1%至10月10日以来最低。(完)

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