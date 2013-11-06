拉美汇市：拉美货币稳中有升，市场寄望美联储刺激措施保持较长时间

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透里约热内卢11月6日 - 拉美货币周三稳中有升，市场愈加预期美国的刺激措施可能维持较长时间。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名官员表态和经济学家研究报告，增强了这种预期。
拉美货币周二下挫，巴西雷亚尔曾触及两个月低点，因投资者担心即将出炉的美国经济数据可能推动美联储很快开始缩减购债规模。美联储购债多年来助长了对新兴市场资产的偏好。
然而，投资者周三更加聚焦于旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)的讲话。他周二稍晚表示，削减购债规模之前应该等待表明经济成长的更加令人信服的证据。
两位美联储经济学家的报告也指出，美联储应该采取更积极的举措来降低失业率。这一报告推升了对美联储立场更趋温和的猜测。
巴西雷亚尔兑美元 上涨0.3%，周二下跌2%，但本国投资者仍担心国内财政状况恶化。
墨西哥披索兑美元 基本持平在13.1540披索，周二跌逾1%至10月10日以来最低。(完)
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路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。