美国股市：道琼工业指数收于纪录高位，微软触及12年高点

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 微软触及12年高点，因CEO人选范围缩窄
* Tesla在公布财报和业绩展望后大跌
* Twitter发行价可能高于25美元--消息人士
* 道指涨0.8%，标普500指数涨0.4%，Nasdaq综合指数跌0.2%
路透纽约11月6日 - 美国道琼工业指数周三收于纪录高位，因微软 大涨且欧洲经济数据令人鼓舞。标准普尔500指数亦上涨，但收盘未能创出新高。
Nasdaq综合股价指数收低，受电动汽车制造商Tesla Motors拖累，同时投资者亦在等待Twitter的首次公开发行(IPO)。
标准普尔500指数盘中最高涨至1,773.79点，超过10月29日创下的收盘高点1,771.95。前几日创下的盘中纪录高位是1,775.22点。
微软是涨幅最大的道指成分股。此前路透报导称，微软已把新任执行长的外部候选人范围经缩小到五人左右 。微软股价涨4.2%至38.18美元，最高涨至2000年7月以来的高位38.22。
但其它大型科技股下跌。苹果 跌0.3%至520.92美元。Facebook 跌近2%至49.12美元。谷歌 最低跌至1,015.37美元，最终收高0.1%，报1,022.75。
“该市场几乎全面上扬，但这三大科技股均小幅下跌，”Synovus Investment Advisors的副总裁兼资深投资组合经理Daniel Morgan表示。
“令人感兴趣的是，这三大公司均有不错的动能和基本面。我不知道，是否是因为有些资金正在流出，准备迎接Twitter发股。”
预计社交媒体巨擘Twitter 将在周四开始交易，这是年内最火热的IPO。Twitter尚未实现盈利，但已经在七年时间里积累了2.3亿个用户，包括国家首脑、明星和活动家。
几家股票周三上市交易。Barracuda Networks 飙升将近20%至21.55美元，但其它几家新股上市首日几无变动。
“我们所观察的一个股市状况指标，是其吸纳大量IPO的能力，”Lazard Capital Markets的常务董事Art Hogan表示。
据汤森路透数据，如果13家计划上市的企业均在本周定价，这将是2007年9月以来同期首次公开发行家数最多的一周。
道琼工业指数 收高128.66点，或0.82%，至15,746.88点；标准普尔500指数 收升7.52点，或0.43%，至1,770.49点；Nasdaq综合股价指数 下滑7.92点，或0.2%，至3,931.95点。
另一个令人振奋的因素是，德国9月工业订单增幅大于预期 。这很重要，因为德国是欧元区的经济增长动力。
Tesla Motors 因第四季获利预估弱于预期且第三季业绩令人失望，股价跌逾14%至151.16美元，拖低Nasdaq市场。该股今年以来累计上涨350%，短线投资者认为其价值高估，已将其作为卖出目标。
据Bats Global Markets的数据，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62亿股。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)