美国股市：道琼工业指数收于纪录高位，微软触及12年高点

* 微软触及12年高点，因CEO人选范围缩窄

* Tesla在公布财报和业绩展望后大跌

* Twitter发行价可能高于25美元--消息人士

* 道指涨0.8%，标普500指数涨0.4%，Nasdaq综合指数跌0.2%

路透纽约11月6日 - 美国道琼工业指数周三收于纪录高位，因微软 大涨且欧洲经济数据令人鼓舞。标准普尔500指数亦上涨，但收盘未能创出新高。

Nasdaq综合股价指数收低，受电动汽车制造商Tesla Motors拖累，同时投资者亦在等待Twitter的首次公开发行(IPO)。

标准普尔500指数盘中最高涨至1,773.79点，超过10月29日创下的收盘高点1,771.95。前几日创下的盘中纪录高位是1,775.22点。

微软是涨幅最大的道指成分股。此前路透报导称，微软已把新任执行长的外部候选人范围经缩小到五人左右 。微软股价涨4.2%至38.18美元，最高涨至2000年7月以来的高位38.22。

但其它大型科技股下跌。苹果 跌0.3%至520.92美元。Facebook 跌近2%至49.12美元。谷歌 最低跌至1,015.37美元，最终收高0.1%，报1,022.75。

“该市场几乎全面上扬，但这三大科技股均小幅下跌，”Synovus Investment Advisors的副总裁兼资深投资组合经理Daniel Morgan表示。

“令人感兴趣的是，这三大公司均有不错的动能和基本面。我不知道，是否是因为有些资金正在流出，准备迎接Twitter发股。”

预计社交媒体巨擘Twitter 将在周四开始交易，这是年内最火热的IPO。Twitter尚未实现盈利，但已经在七年时间里积累了2.3亿个用户，包括国家首脑、明星和活动家。

几家股票周三上市交易。Barracuda Networks 飙升将近20%至21.55美元，但其它几家新股上市首日几无变动。

“我们所观察的一个股市状况指标，是其吸纳大量IPO的能力，”Lazard Capital Markets的常务董事Art Hogan表示。

据汤森路透数据，如果13家计划上市的企业均在本周定价，这将是2007年9月以来同期首次公开发行家数最多的一周。

道琼工业指数 收高128.66点，或0.82%，至15,746.88点；标准普尔500指数 收升7.52点，或0.43%，至1,770.49点；Nasdaq综合股价指数 下滑7.92点，或0.2%，至3,931.95点。

另一个令人振奋的因素是，德国9月工业订单增幅大于预期 。这很重要，因为德国是欧元区的经济增长动力。

Tesla Motors 因第四季获利预估弱于预期且第三季业绩令人失望，股价跌逾14%至151.16美元，拖低Nasdaq市场。该股今年以来累计上涨350%，短线投资者认为其价值高估，已将其作为卖出目标。

据Bats Global Markets的数据，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62亿股。(完)