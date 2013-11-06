EIA库存周报：美国上周原油库存增加，油品库存降幅大于预期

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透纽约11月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增加160万桶，符合预期；但汽油和柴油库存降幅大于预期，因油品需求增长和炼厂进行维护。
市场关注焦点为汽油库存大幅下滑380万桶，远高于分析师预计的下降30万桶，可能是由于汽油需求上升。
汽油需求四周均值上周为每日910万桶，为夏季驾驶高峰结束以来最高。上周汽油需求也是2010年以来同期最高。
数据显示，美国馏分油库存上周下降490万桶至1.18亿桶，预计为减少130万桶。
同时，11月1日止当周，美国整体原油库存升至3.85亿桶，创2012年5月以来最大七周增幅。库欣原油库存增加99.1万桶至3,650万桶。
该数据“对油品稍微看多，对原油稍微看空，”Excel Futures的总裁Mark Waggoner表示。
油品库存下降，但周度炼厂产能利用率也下跌0.5个百分点至86.8%。
EIA数据显示，还需要注意的是，墨西哥湾地区石油进口量上周降至每日321万桶，为今年2月以来最低，导致该地区库存减少250万桶。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)