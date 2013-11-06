EIA库存周报：美国上周原油库存增加，油品库存降幅大于预期

路透纽约11月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增加160万桶，符合预期；但汽油和柴油库存降幅大于预期，因油品需求增长和炼厂进行维护。

市场关注焦点为汽油库存大幅下滑380万桶，远高于分析师预计的下降30万桶，可能是由于汽油需求上升。

汽油需求四周均值上周为每日910万桶，为夏季驾驶高峰结束以来最高。上周汽油需求也是2010年以来同期最高。

数据显示，美国馏分油库存上周下降490万桶至1.18亿桶，预计为减少130万桶。

同时，11月1日止当周，美国整体原油库存升至3.85亿桶，创2012年5月以来最大七周增幅。库欣原油库存增加99.1万桶至3,650万桶。

该数据“对油品稍微看多，对原油稍微看空，”Excel Futures的总裁Mark Waggoner表示。

油品库存下降，但周度炼厂产能利用率也下跌0.5个百分点至86.8%。