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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 07:04 BJT

****澳新经济指标预测--11月7日-11月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        
       
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值           前值   
    11月7日(四)
    0030    澳洲就业人口(万人)                            10月         增加1       增加0.91
                全职就业人口(人)                                          --      增加5,000
                就业参与率                                             64.9%          64.9%
                失业率                                                  5.7%           5.6%
    
    11月8日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月11日当周
        
    11月11日(一)
    0030 澳洲房屋融资(较前月)                             9月             --         -3.9%
              投资性房屋融资                                              --          持平
    
    11月12日(二)
    0030 澳洲NAB企业状况指数                             10月             --           负4
             企业信心指数                                                 --            12
    2145 新西兰食品价格指数                              10月             --          持平
    2330 澳洲消费者信心指数                              11月             --         -2.1%
    
    11月13日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数                              第三季             --         +0.7%
    2145 新西兰零售销售(较前季)                        第三季             --         +1.7%
               (较上年同期)                                               --         +3.3%
    
    11月14日(四)
    0200 新西兰公债外资持有比例                          10月             --         65.1%
  
    (完)
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