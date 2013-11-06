澳新经济指标预测--11月7日-11月14日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 11月4日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月7日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 10月 增加1 增加0.91 全职就业人口(人) -- 增加5,000 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.6% 11月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月11日当周 11月11日(一) 0030 澳洲房屋融资(较前月) 9月 -- -3.9% 投资性房屋融资 -- 持平 11月12日(二) 0030 澳洲NAB企业状况指数 10月 -- 负4 企业信心指数 -- 12 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- 持平 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- -2.1% 11月13日(三) 0030 澳洲薪资价格指数 第三季 -- +0.7% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +1.7% (较上年同期) -- +3.3% 11月14日(四) 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 65.1% (完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。