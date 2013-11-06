《独家新闻》卡塔尔主权财富基金参与投资黑莓可转债--消息

路透迪拜11月6日 - 据知情消息人士周三称，购买黑莓 10亿美元可转债的投资者中有卡塔尔主权财富基金Qatar Holding LLC。

这家基金公司最多买入2亿美元黑莓可转债，而黑莓最大股东Fairfax Financial Holdings Ltd 自己买入了2.5亿美元。

消息人士称，Qatar Holding之所以投资，是被可转债的票息收益规模所吸引。

Qatar Holding的发言人拒绝置评。Fairfax和黑莓拒绝透露还有哪些其他投资者购买了可转债。

近几年，作为卡塔尔国家主权财富基金旗下的投资公司，Qatar Holding成为全球涉足领域最多样化的投资者之一。该公司运用国家丰富天然气储备带来的收入，购入众多大型蓝筹公司的股份，比如皇家荷兰/壳牌石油集团 ，珠宝商蒂芬妮 ，德国西门子 。

据悉Qatar Holding每年有300亿至400亿美元的财力用于投资，根据与该公司有业务往来的银行家和基金经理称，该基金一直在寻找比普通债券收益更高的债券品种。(完)