美股业绩：高通第四季业绩提升但财测不及市场预期，打压股价下跌

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
展望2014会计年度，高通预计使用其码分多址(CDMA)技术的手机平均售价介于216至230美元之间，高于Rasgon的预期。
尽管高通的多数营收来自销售基带芯片，但其多数利润来自CDMA手机技术的专利许可。
全球网络运营商正在转向名为长期演进技术(LTE)的高速无线技术，高通虽在这一领域处于领先地位，但其他芯片生产商在提高竞争力。
高通股价年初迄今累计涨约7%，预期市盈率为约14倍。台湾联发科 股价在2013年涨逾30%，预期市盈率为18倍。联发科主要为亚洲销售的低端智能手机生产芯片。
高通表示，2014会计年度营收将介于260至275亿美元之间，分析师的预估是275亿美元。
该公司会计年度第四季营收为64.8亿美元，较上年同期增长33%。净利为15亿美元，同比增长18%。
根据公认会计原则(GAAP)，稀释后的每股盈余(EPS)为0.86美元，其非GAAP每股盈余为1.05美元。
高通表示，在截至12月的会计年度第一季，营收将介于63亿至69亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计第四季和第一季营收分别为63.46亿美元和69.89亿美元。
高通股价在周三美股盘后交易中下跌4.92%，此前在常规时段于Nasdaq市场收高1.06%，报69.74美元。(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。