美股业绩：高通第四季业绩提升但财测不及市场预期，打压股价下跌

展望2014会计年度，高通预计使用其码分多址(CDMA)技术的手机平均售价介于216至230美元之间，高于Rasgon的预期。

尽管高通的多数营收来自销售基带芯片，但其多数利润来自CDMA手机技术的专利许可。

全球网络运营商正在转向名为长期演进技术(LTE)的高速无线技术，高通虽在这一领域处于领先地位，但其他芯片生产商在提高竞争力。

高通股价年初迄今累计涨约7%，预期市盈率为约14倍。台湾联发科 股价在2013年涨逾30%，预期市盈率为18倍。联发科主要为亚洲销售的低端智能手机生产芯片。

高通表示，2014会计年度营收将介于260至275亿美元之间，分析师的预估是275亿美元。

该公司会计年度第四季营收为64.8亿美元，较上年同期增长33%。净利为15亿美元，同比增长18%。

根据公认会计原则(GAAP)，稀释后的每股盈余(EPS)为0.86美元，其非GAAP每股盈余为1.05美元。

高通表示，在截至12月的会计年度第一季，营收将介于63亿至69亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计第四季和第一季营收分别为63.46亿美元和69.89亿美元。

高通股价在周三美股盘后交易中下跌4.92%，此前在常规时段于Nasdaq市场收高1.06%，报69.74美元。(完)