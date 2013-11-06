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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 07:30 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日至11月14日

汤森路透11月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月7日至11月14日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11月07日 BMO Q3 2013 Ameren Corp. 1.24 8 1.33

11月07日 BMO Q3 2013 AES Corp. 0.34 6 0.36

11月07日 13:00 Q3 2013 Apache Corp. 2.15 31 2.16

11月07日 AMC Q1 2014 CareFusion Corp. 0.39 14 0.44

11月07日 21:15 Q4 2013 迪士尼(Walt Disney) 0.76 28 0.68

11月07日 Q3 2013 EOG Resources, Inc. 2.05 36 1.73

11月07日 BMO Q4 2013 International Game Technology 0.34 20 0.38

11月07日 AMC Q3 2013 Monster Beverage Corp 0.57 11 0.47

11月07日 AMC Q3 2014 英伟达(NVIDIA Corp.) 0.20 29 0.33

11月07日 AMC Q3 2013 Priceline.com 16.15 26 12.40

11月07日 BMO Q4 2013 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 1.52 19 1.45

11月07日 BMO Q3 2013 Scripps Networks Interactive, Inc 0.84 20 0.78

11月07日 BMO Q3 2013 WPX Energy Inc -0.21 13 -0.23

11月08日 BMO Q3 2013 Cablevision Systems Corp. 0.11 22 -0.01

11月12日 BMO Q4 2013 D.R. Horton 0.40 20 0.30

11月12日 BMO Q3 2013 NRG Energy, Inc. 0.83 5 0.27

11月12日 Q1 2014 新闻集团 0.04 7 --

11月13日 AMC Q1 2014 思科(Cisco Systems) 0.51 35 0.48

11月13日 AMC Q2 2014 NetApp, Inc. 0.63 37 0.51

11月13日 BMO Q3 2013 Progressive Corp 0.41 21 0.27

11月14日 AMC Q4 2013 安捷伦科技 0.76 18 0.86

11月14日 AMC Q4 2013 应用材料(Applied Materials) 0.18 18 0.06

11月14日 BMO Q4 2013 Helmerich & Payne, Inc. 1.41 23 1.36

11月14日 Q3 2013 Nordstrom 0.66 26 0.71

11月14日 BMO Q3 2013 Kohl's Corp. 0.86 21 0.91

11月14日 BMO Q4 2013 Tyco International 0.52 14 0.33

11月14日 BMO Q4 2013 维亚康母(Viacom) 1.45 32 1.21

11月14日 BMO Q3 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.13 26 1.08

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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