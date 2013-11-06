《美国上市公司业绩公布日程表》--11月7日至11月14日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
汤森路透11月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月7日至11月14日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11月07日 BMO Q3 2013 Ameren Corp. 1.24 8 1.33
11月07日 BMO Q3 2013 AES Corp. 0.34 6 0.36
11月07日 13:00 Q3 2013 Apache Corp. 2.15 31 2.16
11月07日 AMC Q1 2014 CareFusion Corp. 0.39 14 0.44
11月07日 21:15 Q4 2013 迪士尼(Walt Disney) 0.76 28 0.68
11月07日 Q3 2013 EOG Resources, Inc. 2.05 36 1.73
11月07日 BMO Q4 2013 International Game Technology 0.34 20 0.38
11月07日 AMC Q3 2013 Monster Beverage Corp 0.57 11 0.47
11月07日 AMC Q3 2014 英伟达(NVIDIA Corp.) 0.20 29 0.33
11月07日 AMC Q3 2013 Priceline.com 16.15 26 12.40
11月07日 BMO Q4 2013 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 1.52 19 1.45
11月07日 BMO Q3 2013 Scripps Networks Interactive, Inc 0.84 20 0.78
11月07日 BMO Q3 2013 WPX Energy Inc -0.21 13 -0.23
11月08日 BMO Q3 2013 Cablevision Systems Corp. 0.11 22 -0.01
11月12日 BMO Q4 2013 D.R. Horton 0.40 20 0.30
11月12日 BMO Q3 2013 NRG Energy, Inc. 0.83 5 0.27
11月12日 Q1 2014 新闻集团 0.04 7 --
11月13日 AMC Q1 2014 思科(Cisco Systems) 0.51 35 0.48
11月13日 AMC Q2 2014 NetApp, Inc. 0.63 37 0.51
11月13日 BMO Q3 2013 Progressive Corp 0.41 21 0.27
11月14日 AMC Q4 2013 安捷伦科技 0.76 18 0.86
11月14日 AMC Q4 2013 应用材料(Applied Materials) 0.18 18 0.06
11月14日 BMO Q4 2013 Helmerich & Payne, Inc. 1.41 23 1.36
11月14日 Q3 2013 Nordstrom 0.66 26 0.71
11月14日 BMO Q3 2013 Kohl's Corp. 0.86 21 0.91
11月14日 BMO Q4 2013 Tyco International 0.52 14 0.33
11月14日 BMO Q4 2013 维亚康母(Viacom) 1.45 32 1.21
11月14日 BMO Q3 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.13 26 1.08
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)